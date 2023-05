Sulcitana, rampa chiusa sino a luglio 

Lavori in corso lungo la nuova Statale Sulcitana 195. e per consentire gli interventi in sicurezza, l’Anas ha predisposto limitazioni al traffico a partire dalla giornata odierna nel tratto iniziale della strada a quattro corsie gestita dal Cacip, tra i territori di Capoterra e Sarroch .

Nel dettaglio il provvedimento prevede la chiusura temporanea della rampa di collegamento in direzione Pula (in località Su Loi) tra il tratto a quattro corsie in del Cacip e il vecchio tracciato della Statale 195 “Sulcitana”. Contestualmente la rampa in direzione Cagliari verrà allestita a doppio senso di marcia, garantendo sempre la percorribilità in entrambe le direzioni. La limitazione sarà in vigore fino al mese di luglio. Gli operai oggi saranno al lavoro per predisporre la segnaletica che indicherà agli automobilisti l’inizio del cantiere e la nuova viabilità. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA