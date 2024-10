Sulcitana, la strada-mosaico  rischia di sparire sotto il mare 

Un viaggio in macchina nel tempo. Da Cagliari a Pula (e viceversa). Sulla cartina una sola strada, per tutti la “195” o Sulcitana. Nella realtà una sequenza di carreggiate di diverse tipologie, che risalgono a diverse epoche e fanno capo a diversi enti. C’è l’Anas, ma è competente anche il Cacip.

I pezzi di strada

Un tratto, sul versante di Cagliari, a quattro corsie con spartitraffico centrale (tipo B), è vecchio di decenni. Ma si transita anche su una parte, lungo la spiaggia di Giorgino, che di corsie ne ha solo due, una per ogni senso di marcia: stretta fra mare e laguna, la striscia d’asfalto rischia di essere inghiottita dall’acqua. Per proteggerla, o per provare a farlo, sulla costa verrà realizzata una scogliera con massi che peseranno fino a tre tonnellate l’uno. Una soluzione tampone. Perché quel tratto al momento è l’unica alternativa di connessione tra il capoluogo e il sud ovest del Golfo degli Angeli. In attesa dell’approvazione del progetto del “troncone nord” della Statale, che permetterà di evitare il budello dello “stradello” sull’acqua e da Capoterra salire dritti verso 130, Assemini e zona dell’aeroporto di Elmas: non bisognerà aspettare tempi lunghi, ma biblici. Più brevi quelli per l’apertura dell’ultimo pezzetto del tratto inaugurato ai primi di settembre, che da Capoterra – Sp 91 – arriva fino alla connessione con la Consortile Cacip a monte di Sarroch. Da qui riecco asfalto con dossi, un costone che viene giù a ogni diluvio e gallerie buie. Un salto indietro nel tempo e panorama sulle ciminiere della Saras. Il viaggio prosegue fino alla riconnessione con il “tratto nuovo”, competenza Anas, ancora a quattro corsie ma con banchina e illuminazione (ritorno al presente), che in pochi chilometri arriva fino a Pula. Non prima di essersi ristretta per circa un chilometro, fino alla vecchia, vecchissima 195, che da qui in poi – a Teulada – resterà così come è.

Una vecchia storia

Sono stati «aperti oggi al traffico 5 chilometri di nuova strada a quattro corsie tra Capoterra e Sarroch. Il tratto si estende dallo Svincolo di “Capoterra”, sulla Strada Provinciale 91, allo Svincolo di “Su Loi-Villa D’Orri” e si innesta con il Lotto 2 esistente, di competenza del Cacip (quello con i dossi, ndr)». Lo scriveva Anas lo scorso 5 settembre. La celebrazione per l’inaugurazione di un pezzo di strada della quale si parla dal 1999. Venticinque anni fa, emerge dalle carte, «la Regione Autonoma della Sardegna ha bandito una gara per l’affidamento del servizio della progettazione preliminare e definitiva concernente la realizzazione della nuova 195». Il progetto preliminare risale al 2002. Un intervento lungo 30 chilometri suddiviso in varie parti. L’Opera Connessa Nord: dal chilometro 5,216 al 10, 300: è in fase progettuale. Il Lotto 1 dalla fine della Ocn al km 18,350: è quello a cui manca l’ultimo tratto. Lotto 2, dal km 18,350 al km 23,900: qui governa il Cacip e non si parla ancora di ammodernamento. Lotto 3, dal km 23,900 al 30, all’altezza della rotatoria di accesso a Pula: pressoché fatto. Poi l’Opera Connessa Sud, che collega la nuova viabilità con la ex 195. Tra fallimenti e riaffidamenti, c’è ancora da lavorare. Intanto il mare avanza.

Il futuro

Quando il lotto 1 sarà concluso, le auto finiranno di nuovo nel budello della due corsie, lungo Giorgino. Ma qui le «inondazioni», soprattutto nel periodo invernale, si «verificano sempre più spesso» e sono diventate «un’emergenza». Il ponte «al chilometro 8,050 e il corpo stradale ad esso prossimo risultano in pessime condizioni di conservazione: richiedono interventi urgenti di manutenzione straordinaria». In pericolo c’è «l’incolumità pubblica»: ci transitano 25mila veicoli al giorno. Per fermare l’erosione Anas ha appena depositato un nuovo progetto da 8 milioni e 406mila euro: vuole realizzare una scogliera lunga 1200 metri (prima erano 2.500). Verranno usati «massi naturali di peso compreso fra una e tre tonnellate, disposti su due file». Intanto la società delle strade attende il via libera alla pianificazione dell’alternativa, con l’Opera connessa nord al vaglio del ministro dell’Ambiente: chi arriva da Capoterra potrà viaggiare su quattro corsie frutto dell’ammodernamento della dorsale consortile del Cacip e immettersi sulla 130: 5 chilometri, partendo dalla fine del tratto a due corsie a sud dello svincolo del Casic, passando attraverso lo svincolo Casic-Capoterra e ricollegandosi al lotto “Opera Connessa Sud” (in fase di costruzione). Tutto sulla carta, finora.

