Sulcitana chiusa, ingorgo sulla “195 bis” 

Ci sia aspettavano gravi disagi ma nessuno poteva immaginare una colonna d’auto lunga chilometri lungo la Strada statale 195 bis: il primo giorno dei lavori per la sistemazione della condotta del Tecnocasic sulla vecchia Sulcitana ha paralizzato il traffico da Sarroch a Capoterra. Interdetta la viabilità sul vecchio tracciato da Frutti d’Oro a Su Loi – fatta eccezione per i residenti e mezzi da lavoro – tutto il traffico veicolare si è riversato sulla nuova strada aperta la scorsa estate.

Nonostante il nuovo tracciato che per il momento si immette esclusivamente sulla Strada provinciale 91 sia a due corsie per senso di marcia, nelle ore pomeridiane il traffico è andato in tilt. A peggiorare la situazione, anche un incidente stradale che non ha avuto conseguenze per gli automobilisti coinvolti ma ha bloccato il traffico sulla bretella realizzata per bypassare il tratto chiuso per i lavori di abbattimento e ricostruzione dei ponti sul Masone Ollastu e sul San Girolamo.

I lavori sulla condotta del Tecnocasic, e di conseguenza i disagi, andranno avanti sino all’8 agosto, con buona pace di lavoratori e pendolari diretti o provenienti dal capoluogo. (i. m.)

