«Sulcis unito contro la crisi» 

Un tavolo permanente per il Sulcis Iglesiente, con rappresentanti dei sindaci e delle organizzazioni sindacali, per seguire una linea comune a difesa del territorio e delle sue attività produttive. Ieri sera a Portoscuso si sono incontrati i primi cittadini del Sulcis Iglesiente e le organizzazioni sindacali: all’ordine del giorno la costruzione di un percorso unitario per affrontare la crisi in cui sta sprofondando sempre più il polo industriale di Portovesme, con migliaia di posti di lavoro già in fumo e altrettanti che rischiano di dissolversi.Un’emergenza che richiede uno sforzo comune per provare ad invertire la tendenza.

L’allarme

«Nessuno di noi può essere uno spettatore - ha detto Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso - perché l’industria possa continuare abbiamo bisogno di infrastrutture e risorse finanziarie spendibili. Ma essenziale procedere uniti e portare ai tavoli istituzionali le nostre rivendicazioni comuni». Romeo Ghilleri, sindaco di Nuxis, rilancia: «Uniti siamo più forti, dobbiamo far sentire la nostra voce parlando un’unica lingua». Una sinergia tra i sindaci, alle prese con le difficoltà dei loro cittadini coinvolti nella crisi, e le organizzazioni sindacali, che rappresentano i lavoratori. «Concordiamo tutti sulla necessità di un percorso unitario - ha detto Franco Bardi, segretario della Cgil del Sulcis Iglesiente - ma prima di tutto, siamo tutti d’accordo nel sostenere il polo industriale?». Elvira Usai, sindaca di San Giovanni Suergiu, ha detto: «Non credo ci sia uno solo tra i 23 sindaci che sostenga che il polo industriale non debba esistere o non debba essere sostenuto. Ambiente, salute e lavoro possono convivere, chiamiamo al tavolo anche tutti gli assenti politici: i sindaci da soli non hanno la bacchetta magica». La difesa del polo industriale è l’emergenza numero uno, con tante vertenze in cerca di soluzione, alcune da un decennio, altre più recenti. «Il polo industriale è ancora indispensabile per tutta l’economia del territorio - dice Salvatore Vincis, segretario della Cisl - ad esempio quando si è fermato l’alluminio a Portovesme, le conseguenze si sono riversate a cascata su tutta l’econimia del territorio». Anche la Uil condivide la strategia dell’unità. «Bisogna difendere il polo industriale - dice il segretario Federico Matta - è necessario che la politica convochi i tavoli istituzionali necessari».

I temi forti

Il confronto tra sindaci e sindacati va avanti, l’unità mette d’accordo tutti ma ci sono temi sensibili, progetto black mass in primis, che dovranno essere approfonditi. «L’dea del tavolo permanente è positiva - dice Pietro Cocco, sindaco di Gonnesa - ma nell’affrontare i problemi dobbiamo avere ben chiaro che ci sono delle precise responsabilità politiche in capo alla Regione e al Governo. Pensiamo allle risorse del Jtf: siamo noi, dal territorio, a dover decidere come spendere i fondi». Appoggia l’idea del tavolo permanente per il Sulcis anche il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu. «Serve un tavolo che si occupi del territorio in modo permanente, ricco di contenuti e delle azioni necessarie, con modalità di confronto specifiche», ha detto.

La Chiesa

All’incontro di ieri sera ha preso parte anche don Antonio Mura, responsabile della Pastorale del Lavoro della Diocesi. «Il metodo dell’unità deve caratterizzare questo territorio, alle prese con tante emergenze - ha detto - unità non significa avere tutti le stesse idee ma avere tutti gli stessi obiettivi e impegnarsi per raggiungerli, con determinazione e visione comune».