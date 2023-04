Sulcis unanime: «No all’amianto» 

I rifiuti all’amianto dal terzo valico scavato in Liguria smaltiti nella discarica di Serra Scririeddus, nelle campagne tra Carbonia e Gonnesa? Il Sulcis Iglesiente non ci sta.

Coro di no

Tra richieste di chiarimenti e nette contrarietà, il carico di amianto che potrebbe arrivare nel sito di smaltimento della discarica di Carbonia è già indesiderato. Al nostro Comune non è arrivata nessuna comunicazione - premette il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - ma se il progetto fosse confermato la nostra posizione sarebbe di netta contrarietà. Sappiamo che la discarica è autorizzata per accogliere quella tipologia di rifiuti, ma sarebbe inaccettabile per il nostro territorio che ha già dato tanto. Pensiamo all’industria: per decenni abbiamo messo a disposizione il nostro territorio, poi basta che si presenti un problema economico e le società scappano, lasciando sul territorio una lunghissima scia di disoccupati». La discarica carboniense di Serra Scirieddus, che potrebbe accogliere le scorie d’amianto è a poche centinaia di metri dal confine con Gonnesa: «Dopo le notizia di stampa abbiamo inviato una nota - dice il sindaco di Carbonia Pietro Morittu - alla Regione, alla Provincia, all’Arpas e alla stessa Riverso chiedendo dettagli sulle procedure di conferimento di questi rifiuti e sulle procedure autorizzative». A Gonnesa, dove già in passato erano state chieste analisi specifiche su acqua e suoli a valle della discarica, l’idea che arrivi anche l’amianto proprio non piace: «Sono contrario a questo progetto - dice Antonello Casu, consigliere di minoranza - ancora di più perché ho chiesto ripetutamente che si procedesse con campioni su acqua, suolo e aria nei pressi della discarica, nei terreni a valle che hanno anche usi agricoli, per avere chiarezza in fatto di ambiente e di salute. Ma finora non se n’è fatto nulla, purtroppo non ho avuto nessun riscontro. Adesso mi auguro che si possa scongiurare questo ulteriore arrivo di rifiuti da fuori Sardegna». Anche dall’associazione Adiquas di Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa, arriva un no deciso. «Assurdo che si continui a portare da noi tutto ciò che non vogliono da altre parti - dice il presidente Giancarlo Ballisai - la nostra isola ha già dato con le industrie e le basi militari e ora siamo anche al centro dell’assalto al territorio per gli impianti rinnovabili. Regione e Provincia devono fare la loro parte, non possiamo dimenticare che le autorizzazioni per questi progetti passano dalle istituzioni».

Ambiente a rischio

La richiesta di autorizzazione dalla Riverso alla Regione viene bocciata dalle associazioni ambientaliste. «Incredibile che ci siano ancora progetti per utilizzare la nostra isola come una grande discarica - dice Albano Salis, referente per l’associazione Mare Vivo per la delegazione Sardegna Sud Occidentale - mentre si cerca di risolvere questi problemi ambientali legati alle bonifiche dei territori, si continua con questi progetti che ci fanno tornare indietro di tanti anni. Non è affatto una buona notizia per il nostro Sulcis». Angelo Cremone, esponente di Sardegna Pulita, chiama in causa la Regione. «Innanzitutto deve dirci in modo preciso com’è la situazione ambientale nel sito - dice Cremone - ricordiamo poi che due terzi del nostro territorio regionale ricadono in area Sin (Sito di interesse nazionale), quindi aree da sottoporre a bonifica. Perché non far lavorare le nostre discariche autorizzate bonificando e ripulendo la nostra Sardegna invece di far arrivare da fuori i rifiuti? Mi chiedo come sia possibile che la Regione non intervenga. L’ipotesi di Serra Scirieddus non è l’unica: anche l’inceneritore di Elmas brucia i rifiuti ospedalieri in arrivo da fuori Sardegna, senza dimenticare i fumi Waelz, rifiuti che la Portovesme srl brucia nei forni». Anche Italia Nostra Sardegna si schiera contro il progetto. «In Sardegna, nel Sulcis in particolare c’è un problema serio - dice il presidente Graziano Bullegas - anziché incrementare le attività produttive, dobbiamo continuare ad occuparci di rifiuti. Il nostro territorio si sta trasformando in una grande discarica, non per niente siamo il territorio più povero d’Italia. Siamo contrari all’arrivo dell’amianto, vedremo cosa possiamo fare come associazione per scongiurare questo pericolo: questo territorio ha già dato».