Sulcis, subito una raccolta fondi 

Si fa sempre più pesante la conta dei danni dopo il nubifragio che nella notte fra sabato e domenica si è abbattuta anche sul Sulcis Iglesiente.

A Carbonia è stato necessario attivare una raccolta fondi a favore di chi ha perso tantissimo. Come nel caso della famiglia di Rossano Pirisi località Sirai: «Un metro e mezzo d’acqua – testimonia – ha distrutto la camera da letto, la cucina, gli elettrodomestici: abbiamo accettato di attivare una colletta per ricevere aiuto». Pesanti danni anche negli scantinati del rione di Santa Chiara: la potenza dell’acqua precipitata dalle colline di Monte Leone ha sfondato vetrate e danneggiato irreparabilmente gli arredi, come accaduto alla famiglia Puddu. Spesso l’acqua si è incanalata in alvei naturali attorno ai quali sono sorte nuove edificazioni.

A Iglesias un fiume di fango e detriti ha tenuto sotto scacco per qualche ora la frazione di Nebida. L’acqua che si è riversata sulla Sp 83 nella nottata dello scorso sabato ha di fatto interrotto la possibilità di entrare ed uscire dalla frazione costeggiando il Golfo del Leone. L’evento si è verificato proprio all’ingresso del paese, in prossimità delle vie Monte Carroccia e Fontana Chessa: «È un tratto che ha dei problemi alluvionali dovuti ad alcuni terreni privati che mancano di opere di canalizzazione per l’acqua. - spiega l’assessore con delega alla Protezione civile Francesco Melis - Ci stiamo adoperando per ordinare ai legittimi proprietari di provvedere con la messa in sicurezza». Il tratto di strada è stato ripristinato grazie all’intervento della Protezione civile, del Soccorso Iglesias, della Polizia locale e di alcune ditte ingaggiate dal Comune per intervenire in caso di eventi calamitosi.

A Sant’Antioco, oltre al puntuale allagamento, subito dopo il ponte, all’ingresso della città, e il lungomare, dove anche questa volta alla vista, era difficile individuare il confine tra carreggiata e mare, i danni si sono registrati lungo le strade di campagna e per il mare, a Cala Sapone e a Calalunga. Il rio che traccia il confine con Calasetta è esondato e ha provocato lo smottamento delle strade adiacenti. Fra queste anche il tratto inserito nel cammino di Santa Barbara, che conduce al Carolina Ranch. Nella notte hanno operato gli uomini della Assosulcis protezione civile che hanno soccorso un uomo bloccato in un fuoristrada e aiutato alcune persone a lasciare un’abitazione mentre imperversava il temporale. (a. s.-ad. se.-s. g.)

