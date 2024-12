Sulcis & lavoro, giochi proibiti sulla Black mass 

Gennaio 2011 . Dall’Alfa Acciai di Brescia partono tre autoarticolati carichi di 70 tonnellate di scorie d’acciaio radioattive. Destinazione Portovesme srl. Impianto Wealtz . Vengono miracolosamente bloccati e il Prefetto dispone di rispedirli al mittente: contenevano fumi di acciaieria con Cesio 137 superiore ai limiti di radioattività.

Giugno 2012 . Nella banchina di Portovesme attracca la Eilsum , nave greca con un carico spaventoso di fumi di acciaieria contaminati da Cesio 137. Si sospetta che il contenuto provenisse originariamente dall’Ucraina.

Novembre 2021. Nel porto industriale e passeggeri di Portoscuso attracca la Calypso . La nave arriva dall’Inghilterra. È carica di “ big bags ” piene di fumi di acciaieria “ Celsa ”. La nave viene bloccata in banchina per due settimane. I controlli confermano: contenuto radioattivo. La nave con il suo carico viene rispedite a Londra.

Maggio 2024. Al porto di Cagliari, quello passeggeri di via Roma, sbarcano 20 container di veleni provenienti dalle acciaierie di Brescia. Destinazione Portovesme. Ben 8, compreso uno già giunto a destinazione, risultano contaminati da sostanze radioattive, ancora Cesio 137. Nel silenzio assoluto vengono rispediti con ordine prefettizio nel luogo di partenza.

Traffico radioattivo

La cronologia del misfatto radioattivo del Sulcis contempla solo i fatti noti, tutto il resto è custodito nel registro dei segreti e delle omissioni. Il resto dei fumi di acciaieria, compresi quelli potenzialmente sfuggiti ai controlli inesistenti nei porti dell’Isola, è finito nei forni Weltz di Portovesme, vera “cloaca” dello “schifo” industriale spedito nel Sulcis da mezzo mondo con la gioia dei profitti milionari della multinazionale di turno, la svizzera Glencore, proprietaria della Portovesme srl.

Affare a doppia mandata

L’affare è duplice, per chi spedisce e per chi “brucia”. Chi ci rimette è solo il Sulcis, lavoratori, salute e ambiente. Chi spedisce dovrebbe conferire quei “fumi” in una discarica abilitata per quel genere di rifiuti pericolosi, con costi esorbitanti, chi brucia, invece, dovrebbe comprare materie prime per alimentare il suo business. L'incontro tra i due, tra chi produce fumi-veleni e chi li “brucia”, è un affare sconfinato che si consuma nel quadrante Wealtz dell’impianto di Portovesme, l’ultimo forno rimasto in marcia nella fabbrica che fu dell’Eni. Il capitolo Wealtz è uno dei due pilastri del “Piano Sardegna Discarica industriale” messo a punto, e in parte già attuato, dagli svizzeri di Glencore. Lo hanno dichiarato espressamente mandando al “diavolo” Governo e istituzioni, rovinando, senza preavviso, l’ultima reprimenda di Stato contro la decisione della multinazionale di chiudere anche la linea dello zinco, dopo aver fatto morire quella del piombo.

Fumi & scorie

Per la Glencore, secondo il comunicato diramato mentre ancora parlava il Ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, la missione è chiara: siamo interessati solo a bruciare le scorie di acciaieria e al riciclo delle scorie delle batterie di litio. Per il resto arrangiatevi. La sintesi di quel piano già in marcia è presto fatta: continuiamo a trattare solo scorie altrui, quelle spedite da mezzo mondo nella terra di nessuno, ai confini tra i ruderi della vecchia centrale Enel e i rottami dell’Eurallumina. Se per il “forno Wealtz ” la produzione marcia a pieno ritmo, anche se esiste un problema non di poco conto nell’autori zzazione ambientale, per il riciclo della “Black mass ”, la massa nera delle scorie delle batterie al litio, il piano risulta sempre più un cumulo di silenzi, complicità e omissioni a tutti i livelli.

Piano Sardegna discarica

Dai documenti riservati trasmessi al Ministero il piano è ciclopico, con la Sardegna trasformata in un hub europeo del “riciclaggio” delle batterie di litio. La dichiarazione è pomposamente altisonante, come si addice alle “note” destinate all’alta finanza: « Li-Cycle e Glencore annunciano i piani per un importante polo europeo di riciclaggio. Si prevede che creerà la prima soluzione europea a ciclo completamente chiuso dagli input di materiali delle batterie agli ioni di litio ai prodotti di grado batteria; sarebbe la più grande fonte di litio di grado batteria riciclato, nonché di nichel e cobalto riciclati in Europa. Capacità di elaborazione prevista del nuovo Hub pari a 50.000-70.000 tonnellate di massa nera in ingresso all'anno. Tempistiche accelerate attraverso la riconversione di parte dell'attuale base patrimoniale di Glencore a Portovesme, in Italia. Li-Cycle e Glencore annunciano i piani per un importante polo europeo di riciclaggio ».

Complici e commedie

Fanno tutto loro, come se le istituzioni di Roma e Cagliari fossero pronte a genuflettersi al cospetto della multinazionale di turno. In realtà, però, niente si può dare per scontato, come nemmeno si può escludere la possibilità che qualcuno su questa vicenda giochi più parti in commedia. La perentoria tabella di marcia è sfacciatamente dichiarata nei documenti in nostro possesso: « Il Portovesme Hub, che sfrutterà la tecnologia idrometallurgica di Li-Cycle, si prevede diventerà il più grande produttore di prodotti per batterie sostenibili in Europa. Li-Cycle (canadesi che dispongono della tecnologia n.d.r.) e Glencore inizieranno congiuntamente uno studio di fattibilità definitivo che dovrebbe essere completato entro la metà del 2024. Fatta salva un'ultima decisione di investimento da parte delle parti, il progetto procederà con la costruzione e la messa in servizio del Portovesme Hub che dovrebbe iniziare tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 ».

Numeri shock

Il grande “buco” della “massa nera” ha numeri per mettere spalle al muro qualsiasi ben pensante. Il processo “idrometallurgico” preannunciato negli spifferi tecnologici trafugati sottobanco fa inorridire: per ogni tonnellata di Black Mass sono previsti reagenti sufficienti a far impallidire il più incallito dei periti chimici. La declinazione è scandita da quantitativi imponenti: per ogni 1000 chilogrammi di “massa nera” da trattare è previsto l’utilizzo di una quantità inaudita di acido solforico, ben 880 chilogrammi, nella tabella di marcia si enunciano 75 kg di acqua ossigenata, 730 kg di carbonato di sodio, 810 di soda caustica, 4.580 litri d’acqua demineralizzata. Le proiezioni quantitative sono presto fatte. Se si considera che dal resto del mondo gli svizzeri prevedevano di far arrivare via nave a Portovesme, solo per la fase di avvio, la bellezza di 11.318 tonnellate di “Black Mass” all’anno i risultati sono devastanti: una vera e propria discarica mondiale di massa nera e rifiuti pericolosi, come li codificano le leggi vigenti. Infine, da smaltire in terra e mare sardo, ci saranno anche le acque reflue, stiamo parlando di 55 milioni di litri d’acqua da trattare.

Occupazione inesistente

Alla marea di veleni corrisponde una miseria occupazionale. Sono loro stessi a dichiarare che quel progetto non sostituirà mai le migliaia di lavoratori che stanno cacciando per strada, anzi. I numeri dei nuovi occupati sembrano uno scherzo: «Il progetto prevede una fase di cantiere, per la quale si stima una ricaduta occupazionale pari a 15 persone per un periodo di sette mesi ed una fase di esercizio che prevede l’impiego di circa 20 unità di personale (tra diretti e indiretti)». Come dire, non solo il progetto si candida a realizzare nell’Isola un “collettore” internazionale di veleni che nessuno vuole, ma i posti di lavoro sarebbero pari a quelli di una pizzeria ben organizzata.

Silenzio su cancro

Infine, il capitolo più oscuro, quello che riguarda la salute. La tecnica è sempre la stessa: materia ignorata, sottovalutata, omessa. Volevano persino schivare la Valutazione d’Impatto Ambientale come se avessero progettato un chiosco per vendere cocco grattugiato sulla riva di Porto Paglietto. Lo scrivono tra le postille da non leggere, per loro insignificanti: « Non è stato possibile effettuare una valutazione degli effetti cancerogeni mediante l’approccio UE, in quanto non sono disponibili le Benchmark dose (BMD) per le sostanze d’interesse ». Per i sempre precisi “svizzeri” gli effetti cancerogeni non sono misurabili. Come capita spesso scaricano la responsabilità su altri: non possiamo utilizzare le disposizioni europee di valutazione perché non ci sono regole e precedenti su questi materiali.

Sardegna cavia

Del resto, ancora una volta, il Sulcis e Portovesme, i cittadini e i lavoratori di questa terra, vengono prescelti per questo motivo: fare da cavia. Nel mondo, del resto, c’è una montagna di “Black Mass” che nessuno vuole. Gli svizzeri, invece, sanno esattamente cosa farne: spedirla in Sardegna. Nel Sulcis, con il silenzio di molti e la complicità di altrettanti, è in arrivo un nuovo ricatto, quello della “Black Mass”, la massa nera.

