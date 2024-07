Sulcis in lutto: addio a Nino Flore, manager comunista 

Era normale vederlo ogni mattina impilare i cestini vuoti o aggirarsi tra gli scaffali per sistemare la merce e fare due chiacchiere con i clienti. Tutto con la solerzia e la passione di sempre, lui che era manager attempato e fieramente comunista. Se n’è andato ieri a 79 anni Nino Flore, nato a Carbonia, uno dei più importanti imprenditori sardi, prima operaio e sindacalista e poi manager, figlio della realtà industriale da cui proveniva e cui si era subito rivolto quando negli anni 70 creò nel Sulcis la prima cooperativa di consumo aziendale. Fino a metà giugno era solito presenziare nel centro commerciale Conad di Carbonia, poi è sopraggiunto un problema alla carotide che ha necessitato di un intervento chirurgico al quale si è aggiunta una complicazione cardiaca. Due settimane fa il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari dove ieri, in seguito a un rapido peggioramento, è morto. La notizia è giunta in un’afosa Carbonia, città nella quale Nino Flore viveva, e ha suscitato un’ondata di cordoglio che travalica i confini provinciali perché l’imprenditore aveva creato un impero con centinaia di dipendenti e svariate decine di milioni di euro di fatturato.

La storia

Sino a pochi giorni prima del ricovero ricordava con orgoglio i dati di un’agenzia nazionale che ponevano il suo centro commerciale fra quelli più grandi d’Italia. Una crescita iniziata quasi mezzo secolo fa, quando a Portovesme istituì per i dipendenti delle fabbriche la coop di consumo aziendale, il seme grazie al quale nacquero le cooperative per il consumo aperte anche alla clientela esterna e poi, a Carbonia, l’Euralcoop in collaborazione con un gruppo francese che poi si defilò. Fino alla diversificazione arrivata negli ultimi 10-15 anni quando aprì al settore ricettivo con la catena degli hotel Lu’ (il nome rimanda a uno dei suoi amati cagnetti), sino all’ultima sfida con la società agricola Euralsulcis principalmente radicata nei dintorni di San Giovanni Suergiu, e l’approdo al settore della distribuzione di carburanti.

Il ricordo

Ma Nino Flore, «manager e uomo di sinistra» come amava definirsi, era rimasto uomo delle fabbriche, doveva aveva iniziato nel 1972, negli anni in cui nel Sulcis arrivava colui che poi sarebbe diventato anche sindaco di Carbonia: Tore Cherchi. «”Non possiamo aspettare che gli altri risolvano i problemi del territorio. Dobbiamo farlo noi: non siamo inferiori”: questo – ricorda Cherchi - era il mantra che mi ripeteva quando mi illustrava nuovi visionari progetti ed è così che ho visto la trasformazione, sotto la sua guida, di una cooperativa di consumo in un grande e articolato centro commerciale e poi il salto verso la diversificazione con la realizzazione del più importante gruppo alberghiero sulcitano e di un moderno centro agroalimentare». Cherchi non ha dubbi: «La scomparsa di Flore è una grave perdita per il territorio: nelle sue imprese, che danno tanto lavoro, si è profuso senza mai arretrare di fronte agli ostacoli, con le capacità sviluppate da giovane nell’attività politica e sindacale e in una grande fabbrica: ora la cooperativa prosegua con lo stesso coraggio la strada dello sviluppo da lui tracciata». A nome della comunità del Sulcis Iglesiente esprime cordoglio il sindaco di Carbonia Pietro Morittu: «Flore ha creato centinaia di posti di lavoro, punto di riferimento per la classe dirigente locale con un sistema che, con l’indotto, ha dato occupazione a Carbonia, Iglesias, Gonnesa, Portoscuso, Sant’Anna Arresi, Narcao, Carloforte, Sant’Antioco». Numerosissime le attestazioni di affetto sui social. Domani i funerali.

