Sulcis in crisi, scontro Regione-Governo Manca: aiuti fermi a Roma. Calderone: falso 

Gli ammortizzatori sociali per i lavoratori di Portovesme sono a rischio, Cgil, Cisl e Uil occupano la sala riunioni dell’assessorato regionale al Lavoro e l’alta tensione innesca un duro botta e risposta, sulle responsabilità della situazione di stallo, tra l’assessora al Lavoro Desirè Manca e il ministro al Lavoro Elvira Calderone.

L’incontro

Il clima si è surriscaldato dopo l’incontro tra i rappresentanti sindacali e il capo di gabinetto dell’assessorato al Lavoro. Quest’ultimo ha comunicato che nessun passo avanti è stato fatto per gli ammortizzatori dei lavoratori di Portovesme che da questo incontro aspettavano invece importanti risposte. E così i sindacalisti hanno deciso di occupare la sala, chiedendo una soluzione immediata per i mille operai coinvolti. Ora dopo ora si sono attese risposte, arrivate nel tardo pomeriggio: «L’autorizzazione all’utilizzo delle risorse residue, e pertanto l’emanazione del decreto di concessione dell’ammortizzatore sociale, è esclusiva competenza del Ministero del Lavoro – dice l’assessore al Lavoro Desirè Manca – a seguito dell’incontro del 9 dicembre scorso non solo abbiamo sollecitato un ulteriore incontro, che reiteriamo in data odierna, ma abbiamo chiesto informazioni certe in merito all’utilizzo delle risorse statali per consentire le proroga del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore delle imprese che insistono nelle aree di crisi complessa e che sono in attesa della convocazione. Nonostante ciò le nostre richieste sono rimaste inevase. La Giunta Todde si è fatta parte attiva anche programmando risorse proprie per due milioni di euro per cercare di accompagnare i lavoratori e le loro famiglie in questa fase di incertezza». Dichiarazioni definite gravi dal ministro Calderone: «Ho letto con sconcerto le gravi parole del neo assessore al Lavoro della Regione Sardegna - ha detto Calderone – capisco la confusione in assessorato ma è arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità, fornendo informazioni corrette. È in gioco il destino dei lavoratori e del territorio del Sulcis. Il mio impegno per la Sardegna non è mai mancato e lo dimostrano i fatti».Per il 2025 la tutela speciale per gli ammortizzatori è stata finanziata con 70 milioni. «È necessario acquisire i fabbisogni di tutte le Regioni – dice il Ministro - così da procedere al decreto interministeriale. In attesa del decreto è riconosciuta alla Regione Sardegna la possibilità di destinare le risorse residue, derivanti da finanziamenti precedenti, e quindi di poter tutelare le aziende delle aree di crisi complessa che chiederanno la prosecuzione della Cigs dal primo gennaio 2025». A tarda sera nuova replica dell’assessora; «Le informazioni contenute nella nota della ministra Calderone avrebbero dovuto essere comunicate a questo assessorato, così come richiesto in più occasioni, con largo anticipo e non soltanto oggi a seguito dell’occupazione dei nostri locali da parte dei sindacati».

Sul tema interviene anche il consigliere di FdI Gigi Rubiu: «Manca cerca di fare il solito scaricabarile delle responsabilità su altri. Dimostra ancora una volta di non essere adatta al ruolo che ricopre, né di conoscere le procedure e le modalità di attivazione degli ammortizzatori sociali».

Il presidio

Per tutta la giornata i sindacati hanno occupato la sala dell’assessorato, chiedendo il rispetto degli impegni. Il presidio è stato smobilitato solo in serata, quando sono arrivate le convocazioni ministeriali per concludere gli accordi degli ammortizzatori sociali. Riunioni calendarizzate per il 22, 23 e 24 gennaio. «Ci riserviamo di mettere in campo le iniziative necessarie per far sì che gli impegni vengano rispettati e non ci siano ulteriori ritardi». All’orizzonte c’è la riunione convocata per domani a Roma al Mimit per discutere di Eurallumina, Portovesme srl e Sider Alloys. Le segreterie dei metalmeccanici hanno chiamato a raccolta i lavoratori, con un’assemblea generale dalle 8 alle 10, nella sala del Consorzio industriale. Sono invitati anche i rappresentanti delle istituzioni e i cittadini. Ieri alla Camera la deputata di Avs Francesca Ghirra ha presentato in aula un’interrogazione al ministro Urso sulla crisi di Portovesme. «Il Ministro Urso ha ribadito l’impegno del Governo per il rilancio del comparto industriale della Sardegna – dice Ghirra – ma le sue parole non ci lasciano tranquilli. Chiediamo un forte impegno per la continuità produttiva». Interviene anche il deputato di FdI Gianni Lampis: «L’attenzione che il Governo, e in particolare il ministro Urso pone alle realtà industriali sarde mi fa ben sperare nella risoluzione delle vertenze Eurallumina, Sider Al loys e Glencore».

