“Sulcis Iglesiente”, uno show  da piazza Sella alla costiera 

Gli appassionati e i curiosi che ieri hanno seguito a Iglesias, per lo più in piazza Sella, le operazioni preliminari, ora vogliono vedere come andrà a finire. Il 2° Rally Sulcis Iglesiente, prova su asfalto che apre la Coppa Rally per la Zona 10 e il campionato regionale, scatta oggi con la regia della Mistral Racing e un menù già ricco.

Anteprima mattutina con lo scenografico shakedown di 2,69 km lungo la Sp83 (il via dalle 9 a Fontanamare). La partenza vera e propria del rally (440,28 km totali) sarà alle 15 in piazza Sella, quindi i primi km cronometrati: saranno 72,5 in tutto, suddivisi in 10 prove speciali (5 ripetute due volte). Le prime 2 sono Portixeddu (6,06 km, con partenze del primo concorrente alle 15.55 e alle 18.40) e Fluminimaggiore-Iglesias, di 12,86 km (16.20 e 19.05), la seconda in notturna. Dopo le quattro prove, parco assistenza al Monteponi. Domani le altre sei prove speciali, la prima (Nuxis-Santadi, 7,98 km) dalle 9.35. Le vetture iscritte sono 62: 55 per il rally moderno, 7 per lo “storico”. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA