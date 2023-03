Sulcis Iglesiente, trionfa la skoda di gessa-pusceddu  

Iglesias. Tanto vale partire dalla fine, cioè da quando Marino Gessa può liberare la propria gioia per aver vinto il 1º Rally Sulcis Iglesiente: «Ci tenevo particolarmente a questa. Ringrazio l’Erreffe Rally Team che mi ha dato un mezzo spettacolare, il mio navigatore Salvatore Pusceddu è stato perfetto, siamo Stati un grande equipaggio, non abbiamo sbagliato nulla». Gessa, che ha portato alla vittoria una Skoda Fabia Evo (nel tempo totale di 39’08”2), è di Arbus: «Nel 2002, a 300 metri da qua», racconta dopo la premiazione in piazza Sella a Iglesias, ho fatto le mie prime verifiche tecniche per la cronoscalata Iglesias-San- t’Angelo, e da allora a oggi sono riuscito col tempo a guidare macchine come questa Skoda. Sono molto contento, e vi dico: inseguite i vostri sogni».

La seconda giornata

Gessa (presidente della Scuderia Sardegna Racing) e Pusceddu hanno vinto sei delle nove speciali (tutte su asfalto) in programma ieri, recuperando rapidamente i cinque decimi persi da Auro Siddi e Giuseppe Maccioni nella notturna di sabato. Hanno difeso il vantaggio fino all’ultimo passaggio sulla “Perdaxius”, vincendo con 14”3 sull’equipaggio della Porto Cervo Racing e con 29”8 su i torinesi Claudio Marenco e Marina Melella, che hanno corso coi colori della Sardegna Racing. Sul podio tre auto uguali, ai piedi, Maurizio Diomedi e Giuseppe Pirisinu (Mrc) a 54”7, davanti a Francesco Farci e Francesco Fois, alfieri della Mistral Racing, scuderia organizzatrice.

Le altre prove

Il Rally Sulcis Iglesiente, che alla prima edizione ha subito convinto la Regione a sostenerlo, potrà sicuramente crescere ma l’accoglienza del pubblico è stata già ottima. Oltre al Rally Moderno, concluso da 31 delle 44 auto al via, il Rally Sulcis Iglesiente Historic ha visto sul podio tre

Pes di San Vittorio: a vincere è stato Giulio (presidente del Comitato Regionale Aci e di Aci Sassari) su Peugeot 205 in coppia con Marco Pala (vice presidente dell’Aci Sassari), seguiti a 1!5 dal primogenito Pietro (con Veronica Cottu su Opel Kadett Gsi) e dal fratello (su Peugeot 205, con Nicola Romano). Nella Regolarità Sport, valida per la Coppa Regolarità Sport tricolore, Pietro Ruiu e Guido Canu sono stati fermati da un guasto elettrico alla Alfa Romeo 33 ancora prima della partenza: erano gli unici in gara.