“Sulcis-Iglesiente”, svelato il percorso 

Ben 392,84 chilometri totali da percorrere in due giorni, con 71,84 dei quali cronometrati, distribuiti in 10 prove speciali, nel territorio di dodici comuni. Eccole le cifre del 4° Rally Sulcis Iglesiente in calendario dal 13 al 15 marzo prossimi con l’allestimento della Mistral Racing. Confermata la dicotomia delle prime edizioni: al rally moderno si affiancherà la versione per auto storiche, intrambi e casi con valenza regionale. La corsa automobilistica su asfalto sarà prima prova della Coppa Rally di Zona Aci Sport in Sardegna e del Campionato Regionale. Lo “storico” sarà valido per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.

Confermati partenza e arrivo in piazza Sella a Iglesias (cuore della corsa con direzione gara, sala stampa); sabato il parco assistenza sarà in via Pacinotti, con il riordino notturno al “Monteponi”, mentre domenica il parco assistenza si sposterà in piazza Roma, al centro di Carbonia, e nelle vie adiacenti.

L’antipasto, sabato mattina sarà lo spettacolare shakedown “Fontanamare”, test cronometrato facoltativo lungo la scenografica litoranea per Nebida, con vista sul Pan di Zucchero. Poi le speciali: Is Arruastas (4,67 km) e Bacu Abis (9,42 km) da ripetere due volte. Domenica le ultime tre ps, anche queste da ripetere due volte: Santadi-Nuxis (7,49 km), Villaperuccio-Piscinas (8,01 km) e Perdaxius (6.33 km).

