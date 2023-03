Sulcis Iglesiente, subito Siddi  

Iglesias. C’è la Skoda Fabia Rally2 evo di Auro Siddi e Giuseppe Maccioni al comando del 1° Rally Sulcis Iglesiente, scattato ieri da piazza Sella, a Iglesias.

Un verdetto quantomai provvisorio, dato che contempla soltanto la prima delle 13 prove speciali, quella in notturna di Fluminimaggore (7,38 km). Il selargino l’ha “domata” in 4’53”5, giusto 5 decimi più veloce di Marino Gessa e Salvatore Pusceddu e 1”8 di Claudio Marenco e Marina Melella, tutti sulla stessa vettura del gruppo R5/Rally2.

Intanto c’è da apprezzare l’entusiastica risposta del pubblico non solo sulla strada per Sant’Angelo, ma anche in piazza Sella. E lì gli appassionati attenderanno i piloti oggi, alle 18.30, al termine di una giornata che prevede nove speciali (tre da ripetere tre volte ciascuna) che porteranno i 55 verificati (ci sono anche Rally Storico e Regolarità Sport) a spasso per i territori di 13 comuni, con le assistenze a Carbonia. Tutto da decidere l’esito e Auro Siddi lo sa: «Avrei voluto essere più aggressivo ma la prova era un po’ scivolosa e avrei rischiato troppo. Domani (oggi, ndr ) bisognerà attaccare». Ci sarà da divertirsi.

