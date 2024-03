Sulcis-Iglesiente,  si torna a correre 

Via alla seconda edizione del Rally Sulcis Iglesiente, in programma sabato 16 e domenica 17 marzo a cura della Mistral Racing. La manifestazione è stata presentata nel municipio di Iglesias con gli amministratori dei dodici comuni coinvolti e i vertici di Aci Cagliari e Ts Adventure.

La gara è stata “promossa” dalla Federazione: sarà l’apertura della Coppa Rally di Zona 10 Aci Sport e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, nonché round dei trofei Pirelli Accademia Crz, R-Italian Trophy e Michelin Trophy Italia. In coda al Rally Moderno, si correrà anche il secondo Rally Sulcis Iglesiente Historic, che aprirà il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.

Tante le presenze già confermate, con in testa i campioni uscenti Marino Gessa e Salvatore Pusceddu, ma gli organizzatori si augurano che nelle ultime ore delle iscrizioni il numero possa ulteriormente crescere.

«Un anno fa ci apprestavamo a offrire al Sulcis Iglesiente, per la prima volta, lo spettacolo dei rally. L’obiettivo resta regalare tante emozioni anche grazie a delle novità come uno shakedown gratuito senza eguali, col Pan di Zucchero, il faraglione più alto d’Europa, a fare da sfondo, e le nuove speciali di Portixeddu e Coequaddus», dichiara Spanu, presidente della Scuderia Mistral Racing, «Concorrenti, addetti ai lavori e spettatori scopriranno posti nuovi e affascinanti e tutto ciò non sarebbe possibile senza il supporto dell’Assessorato regionale al Turismo, dei Comuni coinvolti, di Aci Cagliari, Fondazione di Sardegna, Cantina di Santadi, Parco Geominerario e di tutti i partner. Grazie alla Mistral, gruppo coeso e affiatato, e alla Delegazione Sardegna Aci Sport, da tempo non vedevamo un impegno così costante e continuo per far sì che il motorsport isolano avesse davvero un ruolo di rilievo».



