10 marzo 2026 alle 00:26

“Sulcis Iglesiente”, si alza il sipario 

Una quarta edizone per sollevare l’asticella. Il Rally Sulcis Iglesiente si prepara a movimentare il weekend (venerdì le operazioni preliminari, sabato e domenica le prove speciali) e ieri è stato presentato formalmente nella Sala Consiliare della Provincia, a Carbonia. Anche l’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani, così come aveva fatto per l’arrivo della tappa del Giro di Sardegna, si è concesso una digressione “sportiva”, ricordando il patrimonio di impianti minerari dismessi che farà da sfondo a questa prima prova del Campionato sardo Aci Sport e della Coppa Rally di Zona 10 (anche nella versione Rally Storico). Sul tavolo, con gli organizzatori della Scuderia Mistral Racing, erano rappresentati i dodici comuni che ospitano il passaggio delle dieci prove speciali (per 71,84 km totali), più lo scenografico “shakedown” di sabato lungo la litoranea per Nebida, con vista sul Pan di Zucchero. Oltre a loro, il presidente di Ac Cagliari e Aci Sardegna, Antonello Fiori, Mauro Usai, presidente della Provincia Sulcis Iglesiente e della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e i rappresentanti del Parco Geominerario, per citare gli attori principali. Piloti esclusi, ovviamente: le cifre ufficiose (in attesa di essere vidimate dagli organi federali) parlano di 77 equipaggi. Comunque sarà battuto il precedente primato di 72.

Punto nodale del Rally è piazza Sella, a Iglesias, che ospita partenza (sabato ore 15) e arrivo (domenica ore 16). Sabato shakedown e prime due prove, Is Arruastas (4,67 km) e Bacu Abis (9,42 km), da ripetere due volte. Riordino notturno al Monteponi e, domenica tre ps da ripetere due volte: Santadi-Nuxis (7,49 km), l'inedita Villaperuccio-Piscinas (8,01 km) e la Perdaxius (6,33 km). ( c.a.m. )

