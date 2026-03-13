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14 marzo 2026 alle 00:23

“Sulcis Iglesiente”, oggi prime speciali 

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E adesso che siano i motori a cantare. Scatta, prima stamattina alle 9 con lo shakedown, poi alle 15 con le prime prove speciali, la quarta edizione del Rally Sulcis Iglesiente, gara su asfalto firmata Mistral Racing, che sta scalando posizioni nella considerazione del mondo del motorsport. A Iglesias sono iniziate le verifiche e stamattina si saprà quanti tra i 68 equipaggi per il rally moderno e 9 per lo Storico iscritti saranno effettivamente al via. Di sicuro ci sarà l’attesissimo svedese Pontus Tidemand, il due volte campione del mondo (Wrc2 e Wrc Junior) sarà uno dei favoriti. Gareggerà con una Skoda Fabia Rs Rally 2 preparata da Lions Team e il giovanissimo navigatore Theo Bergsten: «La cosa curiosa è che fu suo padre a farmi da navigatore quando, undici o dodici anni fa, feci la mia prima gara nel Mondiale Wrc».

Il programma

Dalle 9 alle 12 lo shakedown “Fontanamare”, lungo la litoranea per Nebida. Alle 15 la cerimonia di partenza della in piazza Sella: dopo il “via!” ci saranno da percorrere 392,84 chilometri totali, 71,84 dei cronometrati, distribuiti in 10 speciali. Oggi le prime due prove da ripetere due volte: Is Arruastas (4,67 km, partenza della prima vettura alle 15.15 e alle 18.25), alla periferia di Iglesias, e Bacu Abis (9,42 km, ore 15.55 e 19.05), col riordino a Portoscuso al termine del primo giro. Domani le ultime tre doppiette: Santadi-Nuxis (7,49 km, ore 9.45 e 13.35), Villaperuccio-Piscinas (8,01 km, ore 10.10 e 14) e Perdaxius (6.33 km, ore 11 e 14.50). Al termine del primo giro il riordino a San Giovanni Suergiu e l’ingresso in assistenza a Carbonia. Premiazioni in piazza Sella alle 16 ( c.a.m. )

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