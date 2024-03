Sulcis Iglesiente, in 62 alla partenza 

I primi movimenti degli addetti alle strutture in piazza Sella annunciano il gran giorno per il 2° Rally Sulcis Iglesiente. Il salotto di Iglesias ospiterà oggi le operazioni preliminari e domani la partenza dei concorrenti alla gara d’apertura della Coppa Rally di Zona 10 Aci Sport e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, nonché round dei trofei Pirelli Accademia Crz, R-Italian Trophy e Michelin Trophy Italia. Sono 55 quelli che hanno perfezionato l’iscrizione al Moderno, ma a loro si aggiungono i 7 che daranno vita al 2° Rally Sulcis Iglesiente Historic, che aprirà il Campionato Regionale Aci Sport.

I protagonisti

Il lotto degli equipaggi non può non partire dai vincitori della prima edizione della corsa firmata da Mistral Racing e sostenuta dalla Regione. L’arburese Marino Gessa (sempre con Salvatore Pusceddu) ha preparato la Skoda Fabia del Team Sardegna Racing per tentare il bis del 2023 e confermarsi nella classe R5/Rally2. Secondi un anno fa, Auro Siddi e Giuseppe Maccioni (Su Faba della Porto Cervo Racing) puntano a far saltare questo piano, ma non sono gli unici. La scuderia smeraldina è forte anche di Locci-Musu e Musselli-Frau, mentre dalla Penisola sono arrivati Claudio Marenco e Marina Melella, già terzi nel 2023. In gara anche Gianni Saddi, con il presidente di Aci Cagliari, Antonello Fiori, alle note. Come sempre ci sarà battaglia in tutte le classi, altre che nella classifica assoluta che sarà formata al termine delle dieci prove speciali (cinque da ripetere due volte ciascuna), quattro in programma domani dalle 15 (due volte la Fluminimaggiore-Iglesias di 12,86 km e la Nuxis-Santadi di 7,98) e sei domenica dalle 8.

I punti fissi

Il rally si corre su asfalto e coinvolge dodici comuni, con partenza e arrivo a Iglesias (alle 16 di domenica in piazza Sella). Lo shakedown di domani (6,06 km, 9-11.30) è sulla SP83 da Fontanamare. Parchi assistenza e rifornimento a Iglesias in via Pacinotti e a Carbonia (domenica) in via San Ponziano-via Fosse Ardeatine, riordino notturno sabato allo stadio “Monteponi”. ( c.a.m. )

