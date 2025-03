Sulcis Iglesiente, giù il velo 

Le formalità sono state espletate ieri: gli organizzatori del Rally Sulcis Iglesiente vogliono buttarsi “anima e corpo” sul lavoro nella settimana che precede la terza edizione. Ieri a Iglesias è stata la giornata delle parole: i dettagli illustrati dalla Mistral Racing, l’apprezzamento della Regione Sardegna, e degli undici comuni il cui territorio costituirà il “terreno di gioco” della corsa automobilistica su asfalto in programma il 22 e 23 marzo. «Lo sport è un veicolo per far conoscere ciò che di bello c’è nel Sulcis. Inoltre, non è ordinario che i comuni si mettano assieme», ha detto Ilaria Portas, sulcitana, rappresentante dello Sport nella Giunta regionale. Mauro Usai, sindaco di Iglesias, ha, tra le altre cose, sottolineato l’importanza del connubio con la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, di cui è presidente e che premierà i migliori tra le “due ruote motrici”.

Il percorso

Lungo le 10 prove speciali (72,98 km crono, 407,24 km totali) si correrà anche per la Coppa Rally di Zona e il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. In palio, Trofeo Pirelli Accademia Crz, R Italian Trophy, Michelin Trofeo Italia Crz, Mrf Trophy Crz. Tutti i particolari sono stati raccontati da Edoardo Di Lauro, la cui consulenza su tracciati e meccanismi di gara è un valore aggiunto per la Mistral e per Aci Sport, ieri rappresentata dal presidente di Aci Cagliari, Antonello Fiori. E, con orgoglio, Giacomo Spanu, presidente della Mistral Racing, che compie dieci anni, l’ha definita «un’edizione speciale. Siamo molto fieri di essere riusciti a portare un rally in un territorio che non aveva mai avuto una manifestazione così». ( c.a.m. )

