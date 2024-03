“Sulcis Iglesiente”, Gessa-Pusceddu per il bis 

Per cercare il bis nel Rally Sulcis Iglesiente Marino Gessa e Salvatore Pusceddu si faranno aprire la strada nientemeno che dal più volte campione italiano di Velocità in Montagna, Diego Degasperi, e dal navigatore ipovedente di Osilo, Francesco Cozzula. Sono loro gli apripista ufficiali scelti dalla scuderia Mistral Racing per la seconda edizione della corsa su asfalto che si disputerà il 16-17 marzo e che sarà presentata domani mattina alle 10 in Municipio a Iglesias. Oltre alla coppia della Sardegna Racing, vincitrice nel 2023, la corsa valida per la Coppa Rally di Zona 10 Aci Sport, il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport e per i trofei Pirelli Accademia Crz, R-Italian Trophy e Michelin Trophy Italia avrà un parco partenti di ottima qualità. Le iscrizioni non sono ancora chiuse (c’è tempo sino alla mezzanotte di domani) ma i migliori equipaggi sardi hanno già confermato la partecipazione.

Il Rally Sulcis Iglesiente partirà e arriverà in piazza Sella a Iglesias dopo 440,28 chilometri sulle strade asfaltate di ben 12 comuni con alcuni tratti altamente suggestivi e in alcuni casi molto scenografici. Il successo si deciderà lungo i 72,50 km cronometrati, suddivisi in dieci prove speciali. Oltre al Rally moderno c’è la versione per auto storiche, valida per il campionato regionale.

