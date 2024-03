Sulcis Iglesiente, Gessa mette le cose in chiaro 

Nessuna intenzione di abdicare. Marino Gessa (con Salvatore Pusceddu alle note) ha messo la propria Skoda Fabia davanti in tutte e quattro le prove speciali disputate ieri e promette di disputare con lo stesso piglio le restanti sei, per confermarsi sul trono del Rally Sulcis Iglesiente. nella due ripetizioni dei primi tratti cro0nometrati allestiti sull’asfalto del sud Sardegna dalla Mistral Racing, l’arburese ha totalizzato il tempo di 24’28”8 (limando 1” nel secondo passaggio, anche in notturna). Precede di 20”4 Claudio Marenco e Marina Melella (Skoda Fabia Evo) e di 23”8 Auro Siddi e Giuseppe Maccioni (Skoda Fabia Rally2 Evo).

La mattina aveva visto Siddi-Maccioni realizzare il miglior tempo (1’37”9) sui 2,7 lm dello shakedown lungo la costiera. Il pilota selargino aveva precuduto l’altra Skoda di Antonio Dettori e Marco Demontis.

Oggi il rally vive la giornata decisiva. In programma tre speciali da ripetere due volte: Nuxis-Santadi (7,98 lm, alle 9.35 e 13.20), Perdaxius (5,27 km, alle 10.15 e 13.55) e Coaquaddus (km 4,08 alle 11.10 e 14.50). Arrivo e cerimonia finale dalle 16 in piazza Sella a Iglesias.

