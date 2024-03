sulcis iglesiente, gessa firma il bis 

Ci hanno provato Auro Siddi e Giuseppe Maccioni a mettere in discussione il regno di Marino Gessa e Salvatore Pusceddu nel Rally Sulcis Iglesiente. Niente da fare. La seconda edizione della corsa su asfalto della Mistral Racing, che quest’anno apriva la Coppa Rally di Zona 10 Aci Sport e il Campionato Regionale, prova dei trofei Pirelli Accademia Crz, R-Italian Trophy e Michelin Trophy Italia, non ha cambiato padroni e sul podio di piazza Sella, a Iglesias, è salita ancora la Skoda Fabia Evo dell’arburese, già in vantaggio dopo la prima giornata: «Gestire è stato difficilissimo, una lotta con me stesso, ma il vantaggio era importante e sarebbe stato un errore buttarlo via», ha ammesso. «Nelle ultime tre speciali ho provato a non commettere nessun errore per riuscire a rivincere la gara di casa: davvero una grande emozione».

Il podio

Con Claudio Marenco e Marina Melella (Skoda) fuori per aver urtato un marciapiede, Siddi-Maccioni («abbiamo avuto qualche problemino ma Marino è andato forte») sono stati i rivali più seri sino alla fine, chiudendo a 17”5 dai vincitori ma con un vantaggio di quasi mezzo minuto sui terzi, Ronzano-Andreis (sempre Skoda Fabia Rally 2 Evo), dopo i 72,5 km divisi in dieci speciali

Lo storico

Nel rally riservato alle vetture d’epoca, ha prevalso la Porsche 911 Sc di Marc e Stephanie Laboisse, vincitori davanti a Marco Casalloni e Alessandro Frau (Peugeot 205, a 8’02”) e Carlo Volpe e Duilio Siddi (Fiat Ritmo, a 17'15”2). ( c.a.m. )

Classifiche finali

Rally Moderno : 1. Gessa- Pusceddu (Skoda Fabia Evo), in 46’48”2; 2. Siddi-Maccioni (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 17”5, 3. Ronzano-Andreis (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 46”0, 4. Mannu-Pisano (Skoda Fabia R5) a 52”6, 5. Dettori- Demontis (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 1’28”4, 6. Pisano-Mus- selli (Peugeot 208) a 2’16”9, 7. Farci-Fois (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 3’10”6, 8. Locci-Musu (Skoda Fabia R5) a 3’48”6, 9. Cocco-Deiana (Peugeot 208) a 4'05”8, 10. Melis-Cottu (Peugeot 208) a 4’31”0.

Rally Historic : 1. Laboisse- Laboisse (Porsche 911 Sc), in 53’50”6; 2. Casalloni-Frau (Peugeot 205), a 8'02”0; 3. Volpe-Siddi (Fiat Ritmo), a 17'15”2; 4. Cambedda-Achenza (Fiat 128) a 21’53”8.

