«Sulcis Iglesiente condannato a ricevere gli scarti»  

Forse è vero! Siamo immuni! Se siamo “immuni”, ecco, ho capito perché altri possono conferire da noi tutto quello che da altre parti, dove forse non essendo “immuni” come noi, rifiutano! Ma noi siamo immuni?

Leggendo alcune notizie che coinvolgono il nostro Sulcis Iglesiente, mi sono sgorgati alcuni pensieri paradossali. Il primo che ho confusamente elaborato mi fa considerare che da qualche parte, in altri contesti decisionali, qualcuno, forse, ha pensato che noi, gente del Sulcis Iglesiente, abbiamo sviluppato negli anni una sorta di “immunità biologica” rispetto alle tante forme di materiali gravemente inquinanti che da decenni, sono stati ammassati e immersi nei nostri terreni e nei nostri mari … Forse alcuni pensano che essendo noi “immuni”, si possa continuare a scaraventare nei nostri territori materiali ad alta pericolosità per la salute delle persone e devastanti per l'ambiente, seppure, ci dicono, in discariche ben gestite e controllate e io mi impegno a crederci.

Dopo l’inchiesta pubblicata nei giorni scorsi da L’Unione Sarda sul probabile arrivo dell’amianto dal nord Italia alla discarica sulcitana di Serra Scirieddus, riceviamo e pubblichiamo un intervento di don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della Pastorale del lavoro per la diocesi di Iglesias

Poi mi domando se quei materiali pericolosissimi che ci vorrebbero mandare sono i veri scarti? Ho il sospetto che altri ci considerino talmente scarti, tanto da pensare che ci stanno facendo un favore e ci stanno valorizzando perché ci permettono di accogliere lo scarto. Anzi, sembra quasi che noi, gente del Sulcis Iglesiente, dobbiamo dire “grazie” perché ci valorizzano per una missione così importante: “accogliere lo scarto”. Ma allora, aiutatemi a capire: lo scarto sono i materiali pericolosi conferiti nei nostri territori o gli scarti siamo considerati noi, gente del Sulcis Iglesiente? Mi viene da pensare che i materiali pericolosi conferiti nei nostri territori e senza nessun rispetto di noi, popolo del Sulcis Iglesiente, unitamente a tante altre gravi problematiche sociali, ci stanno rendendo progressivamente degli “scarti di umanità”.

Ormai da tanti anni nel nostro territorio c'è tanta solerzia nel “discaricare”, ma non si intravvede o non conosciamo se esiste lo stesso auspicabile impegno a “bonificare”. Intravedo in tutto questo confuso orizzonte sociale, le reiterate affermazioni di Papà Francesco che denuncia con fermezza la “cultura dello scarto”, quando l'umanità la si fa diventare “scarto”. Ma questi che ho espresso sono solo pensieri paradossali. O forse no?

Credo sia inevitabile che ci siano strutture adeguate e comunque di alta sicurezza per accogliere materiali di risulta e in particolare materiali ad alta pericolosità per la salute pubblica, ma non sono convinto che ci siano particolari territori a cui si debba affidare il “privilegio” di accogliere tutti i materiali perché le normative ci prevedono “più prossimi”. Le normative, qualsiasi esse siano, vanno sottoposte a verifica per adeguarle alle esigenze di rispetto dei vari territori e in ogni caso è urgente fare sempre attenzione alle possibili ipotesi di “deroga” delle normative vigenti e altresì, bisogna vigilare sul rischio di condoni in riferimento alle stesse normative. Mi permetto di suggerire che qualsiasi scelta che riguardo noi, gente del Sulcis Iglesiente, come pe r ogni territorio, possa essere condivisa attraverso i canali democratici nei vari contesti istituzionali.

