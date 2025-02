Sulcis Iglesiente con tante novità nella 3ª edizione 

Ci saranno diverse novità nella terza edizione del Rally Sulcis Iglesiente, prima prova della Coppa Rally di Zona e del Campionato Regionale, che il 22 e 23 marzo inaugurerà la stagione automobilistica sarda. La gara su asfalto modifica in parte il percorso, senza privarsi di due punti fermi irrinunciabili: la partenza e arrivo in piazza Sella, “salotto” di Iglesias, e lo shakedown di Fontanamare, lungo la litoranea per Nebida, con vista sul Pan di Zucchero.

Le prove speciali saranno suddivise nelle due giornate di gara. Il sabato doppio transito sulla “Is Arruastas” e sulla novità “Bacu Abis”, che nella seconda tornata, verrà percorsa in notturna, con il passaggio al buio nella Miniera Monteponi. Domenica tre prove da ripetere due volte: confermate la “Nuxis-Santadi” e la “Perdaxius”, ci sarà ancora il coinvolgimento di Sant’Antioco, come lo scorso anno, ma questa volta con il passaggio a Maladroxia.

Per chi vorrà succedere nell’albo d’oro a Marino Gessa e Salvatore Pusceddu (primi su Skoda Fabia Evo nel 2024), la Mistral Racing del presidente Giacomo Spanu, che organizza, anche con il sostegno della Regione Sardegna, aprirà le iscrizioni dal 20 febbraio al 12 marzo.

