Sulcis iglesiente, con rossetti profumo d’europa 

Tre volte campione continentale (e una italiano), Luca Rossetti porta il profumo d’Europa in piazza Sella a Iglesias, assieme alla sua Skoda Fabia Rs. Con Nicolò Gonella alle note si è imposto nel 3° Rally Sulcis Iglesiente, succedendo nell’albo d’oro a Marino Gessa. Il successo del 48enne pilota di Pordenone non è mai stato in dubbio: sin dallo shakedown e quindi nelle dieci prove speciali su asfalto della gara griffata Mistral Racing, Rossetti si è dimostrato il più forte. Le sette ps vinte lo testimoniano e costringono i rivali ad accontentarsi: secondi, Andrea Pisano e Salvatore Musselli su Skoda Fabia R5 del Magliona Motorsport, capaci di vincere tre speciali (entrambe la Perdaxius e la Nuxis-Santadi 2) e il primo posto in ottica Coppa Rally di Zona 10. Terzi Marino Gessa e Salvatore Pusceddu su Skoda Fabia Evo, costretti ad abdicare dopo due successi. Quinti Enrico Piu e Gian Marco Fodde su Peugeot 208 Gt Line Rally 4 a due ruote motrici, che perciò vincono il 1º Trofeo Cammino Minerario di Santa Barbara.

Le impressioni

Luca Rossetti è raggiante: «Ho trovato una gara bellissima sia nel percorso sia nell'organizzazione e nel pubblico. Tantissima gente, tanti appassionati che hanno seguito questi due giorni, è stato bello. Io mi sono trovato subito bene su queste strade e con questa vettura, quindi si festeggia», dice, ammettendo «Il secondo giorno siamo partiti con l’intento di gestire il vantaggio: ho mantenuto un buon passo ma senza dover spingere troppo, ed è andato tutto liscio». ( c.a.m. )

Classifica Moderno : 1. Rossetti-Gonella (Skoda Fabia Rs) in 41'47"9; 2. Pisano-Mus- selli (Skoda Fabia R5) a 26"; 3. Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia Evo) a 53"8; 4. Abate-Iscaro (Skoda Fabia R5) a 3'57"5; 5. Piu-Fodde(Peugeot 208 Gt Line 130) a 4'48"2; 6. Locci-Musu (Skoda Fabia R5) a 4'58"6; 7. Mei-Cargneluti (Skoda Fabia Rally 2) a 5'18"1; 8. Cuccheddu- Panu (Peugeot 208 Rally4) a 6'31"9; 9. Cadelano-Cottu (Skoda Fabia R5 Evo) a 6'45"9; 10. Micheloni-Antonelli (Peugeot 208) a 8'57"8.

Classifica Historic : 1. Bru- nello-Frigo (Peugeot 309) in 52'40"4; 2. G. Pes di S. Vittorio- Pala (Peugeot 205 Gti) a 1'52"3; 3. E. Pes di San V.-Ro- mano (Opel Kadett) a 4'49"2; 4. Lor- rai-Scorcu (Fiat Uno) a 24'24"7.

