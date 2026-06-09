Sulcis Iglesiente, 5 conferme e una new entry 

Cinque riconferme e una new entry: i sindaci che per i prossimi cinque guideranno i Comuni di Villamassargia, Santadi, Musei, Giba, Tratalias e Piscinas sono Debora Porrà, Massimo Impera, Sasha Sais, Andrea Pisanu, Emanuele Pes e Giacomo Bachis.

Una lista

A Musei c’è stato un record di votanti, ben 1.083, pari all’83,37 per cento degli aventi diritto. Sais riparte forte di 1.061 consensi, in squadra molti riconfermati, altri new entry, tra cui la giovane Giulia Manca che con i suoi 101 voti si piazza tra i primi 5 più votati. Gli altri sono Massimiliano Accocci, Eleonora Bernardini, Massimiliano Congiu, Michele Floris, Riccardo Franzina, Alessandra Murru, Miriam Pinna, Severino Pinna, Germano Pireddu, Marco Todde e Silvio Usai. «Non posso che ringraziare tutti – ha detto Sais – il risultato consegnato dalle urne è il riconoscimento per il tanto lavoro svolto sino a oggi e siamo pronti a ripartire con un entusiasmo ancora più grande». Nei prossimi giorni la squadra dei 4 assessori.

Emanuele Pes è stato rieletto sindaco di Tratalias dove i votanti sono stati 615 ovvero il 69,97 per cento dei 879 aventi diritto. Si sono registrate 5 schede nulle e 15 bianche. Pes in Consiglio sarà affiancato Marco Antonio Piras, Fabrizio Pes, Claudia Carboni, Viviana Murgia, Mauro Antonio Cuccu, Carlotta Uccheddu, Roberta Pisà, Patrizia Cani e Stefania Piredda. Nei prossimi giorni il neo sindaco dovrà formare la nuova giunta che sarà composta da 3 assessori di cui è certa la presenza di una donna.

Le sfide

A Piscinas , Giacomo Bachis ha sconfitto con 278 voti lo sfidante Gian Luca Trastus che si è fermato a 258. Hanno votato 544 persone su 776 aventi diritto. «Ringrazio tutti – ha detto Bachis che faceva parte del Consiglio uscente come Gian Luca Trastus che nella Giunta di Mariano Cogotti rivestiva la carica di vicesindaco – sono pronto a mettermi al lavoro». In Consiglio entrano in maggioranza Camilla Concas, Orsolina Atzori, Pierluigi Muscas, Martino Matteu, Katia Matteu, Melania Floris e Edoardo Atzori. In minoranza Trastus con Fabrizio Pintus e Federica Palmas.

A Santadi , dove gli aventi diritto al voto erano 3.129, hanno votato 2.001 elettori pari al 63,95 per cento. Massimo Impera con 1.187 voti ha battuto la sfidante Simona Garau che si è fermata a 814 voti. «Ringrazio tutti – ha detto Impera – anche gli avversari per la correttezza nella sfida». In Consiglio entrano, in maggioranza, Elisena Anedda, Veronica Impera, Gioele Aramini, Monica Ariu, Matteo Peddis, Mauro Pia, Claudio Pirosu e Pier Luigi Aresu; all’opposizione Simona Garau, Federico Acca, Cristian Pilloni e Gianluca Nonnis.

Con 929 voti Andrea Pisanu guiderà ancora Giba . Vittoria schiacciante contro Stefania Portas che si è fermata a 338 voti. Risultato elettorale ottenuto anche grazie alla buona affluenza anche se in calo rispetto alla precedente tornata elettorale. In paese hanno votato 1.279 (il 64,69 per cento) su un totale di 1977 aventi diritto . Pisanu entra con Emanuele Pistis, Alberto Pittoni, Francesco Uccheddu, Maria Dolores Piroddi, Francesco Marongiu, Cristian Loi, Nicola Demontis e Roberto Pireddu; Portas con Elisabetta Cosa, Claudio Fai e Matteo Contini.

Infine, la sindaca uscente Debora Porrà vince a Villamassargia : con “Il paese che vorrei”: raccoglie 1206 voti (il 53,22 per cento) ed 8 seggi (più quello della sindaca) e si impone su Francesco Mameli che con “Villamassargia Futura” si ferma a 1.060 preferenze e conquista 3 seggi (più quello del candidato a sindaco), pagando un distacco di 146 voti. Si sono recati al voto in 2.309 su 3.133 aventi diritto. In maggioranza entrano Stefano Osanna, Marco Mandis, Sara Cambula, Maria Francesca Pisano. Nicola Mancosu, Roberto Piras, Arianna Porcu e Sabrina Vacca. Con Mameli entrano Fabio Secci, Roberta Perra e Elisa Bernardini. (p. cab.-f. m.-m. g.p.-s. f.)

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