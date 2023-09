Sulcis e Medio Campidano, si ritorna al passato Scompare il Sud Sardegna 

Da cinque anni e mezzo gestisce una sorta di gigante dai piedi d’argilla che per giunta, con la reintroduzione imminente delle vecchie-nuove Province, ha i mesi contati. Sarà agli sgoccioli anche la mastodontica Provincia Sud Sardegna, il cui amministratore straordinario è Mario Mossa, 74 anni, gli ultimi cinque a capo di un ente che ha competenza su 333 mila abitanti, con capoluogo Carbonia. Oltre 6.500 chilometri quadrati che si estendono, abbracciando 107 Comuni, da Teulada alle porte dell’Ogliastra, da Costa Rei sin quasi a Capo Frasca, in una marmellata amministrativa che ha inglobato le ex Province di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano, Comuni della ex Provincia di Cagliari rimasti esclusi dall’area metropolitana, addirittura municipalità della Provincia di Oristano e dell’Ogliastra. In Europa ci sono entità statuali più piccole.

Ma tutto tornerà a cambiare dopo la valanga referendaria che nel 2016 ha spazzato le Province: «Per quanto riguarda ambiti come Sulcis Iglesiente e Medio Campidano – spiega il commissario Mossa – si ritorna credo agli assetti più o meno precedenti. Al lato pratico si parcellizza la gestione delle tematiche che noi abbiamo dovuto affrontare con una debolezza di organici e di risorse economiche tale che gestire un territorio così vasto continua a essere un’impresa indicibile».

Mario Mossa, ingegnere, snocciola qualche numero riferito a casi concreti: «Con appena 90 dipendenti, ci siamo ritrovati sulle spalle circa 1.300 chilometri di strade da curare e le relative emergenze come ad esempio il caso della Sp2 Carbonia Villamassargia, un centinaio di edifici scolastici e in più una sorta di complesso unico nel suo genere cioè il polo industriale di Portovesme».

Strade e scuole

Strade, scuole superiore e particolari infrastrutture continueranno, salvo modifiche, a rientrare nelle competenze della Provincia. Nel Sulcis Iglesiente «il reticolo di strade si assesterà attorno ai 250 chilometri, qualcosa in più il Medio Campidano, ma il sud ovest sardo potrebbe essere dotato di una quarantina di dipendenti e ciò sulla carta potrebbe tradursi in un punto di forza».

È destinata a crescere anche l’area metropolitana: «Avrà una cinquantina di Comuni in più ma già oggi gode di finanziamenti superiori e di maggiori potenzialità economiche di quelle che abbiamo avuto noi. Quando sono arrivato ero costretto a girare allo Stato tutti gli introiti della Rc auto: ora va meglio perché la quota è calata ma non siamo esentati dal versare contributi aggiuntivi».

Cinque anni alla guida di un così vasto territorio consentono di tirare le somme: «Un dato virtuoso – analizza il manager – è stata la concentrazione degli interventi che ha generato economie di scala grazie a un’unica organizzazione centralizzata del sistema. La debolezza? Se avessi avuto 120 dipendenti talvolta non mi sarei visto costretto ad ammettere che i sindaci avevano tutte le ragioni del mondo quando rivendicavano determinati interventi».

Verso le elezioni

Mario Mossa resterà in carica sino a quando si andrà a elezioni. Queste potrebbero essere di primo livello (tutti al voto, come per le politiche, le amministrative o i referendum) e non di secondo (al voto solo sindaci o loro delegati), come paventato due anni fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA