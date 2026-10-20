SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Videolina ore 21.00
21 ottobre 2026 alle 00:31

Sulcis da leggenda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tappa sulcitana per Itinerari di Sardegna che tocca Tratalias e Villaperuccio.

Un’occasione per scoprire nel primo centro l’antico borgo sorto attorno alla splendida basilica di Santa Maria di Monserrato, visiteremo anche l’invaso della diga di Monte Pranu le cui infiltrazioni d‘acqua determinarono l’abbandono del vecchio borgo di Tratalias e la costruzione del nuovo paese.

A Villaperuccio visiteremo minuziosamente l’estesa necropoli di Montessu e scopriremo anche il menhir cui è legata la figura di Luxia Arrabiosa: una figura leggendaria che muta caratteristiche di luogo in luogo, dato che in alcune località dell’Isola è tramandata come una fata bellissima, in altre come una strega cattiva.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’incontro

«La bellezza siamo noi, non i muscoli»

l De Roberto
Maltempo

Bomba d’acqua, allagamenti e blackout

Otto famiglie isolate e una evacuata. Danni in Baronia, Trexenta e ad Alghero 
Fabio Ledda (hanno collaborato Caterina Fiori ed Emanuele Floris)
Oristanese.

Strade interrotte e alberi caduti

Valeria Pinna
Il caso

Una sentenza spazza via gli usi civici: per il giudice erano stati aboliti nel 1865

La decisione su sette lotti a Sant’Antioco: possibili effetti su 310mila ettari nell’Isola 
Francesco Pinna
Regione

Sanità, le trasferte del dg Schael diventano un caso

Dubbi FdI sul viaggio in Germania Pittalis (FI): «Serve un assessore» 
Manovra

Pressing delle banche, scontro sulla sanità

Gli istituti di credito: sosteniamo i conti pubblici, ma si rispettino i patti 
L’emergenza

Stretta sulla sicurezza, il Colle vigila

Nuove regole dopo i disordini a Milano, no alle funzioni di polizia giudiziaria ai militari 
Rimini

Agricoltore di Ittiri scompare nel nulla

Sabato i Vigili del fuoco e i volontari hanno interrotto le ricerche 