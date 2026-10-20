Sulcis da leggenda 

Tappa sulcitana per Itinerari di Sardegna che tocca Tratalias e Villaperuccio.

Un’occasione per scoprire nel primo centro l’antico borgo sorto attorno alla splendida basilica di Santa Maria di Monserrato, visiteremo anche l’invaso della diga di Monte Pranu le cui infiltrazioni d‘acqua determinarono l’abbandono del vecchio borgo di Tratalias e la costruzione del nuovo paese.

A Villaperuccio visiteremo minuziosamente l’estesa necropoli di Montessu e scopriremo anche il menhir cui è legata la figura di Luxia Arrabiosa: una figura leggendaria che muta caratteristiche di luogo in luogo, dato che in alcune località dell’Isola è tramandata come una fata bellissima, in altre come una strega cattiva.