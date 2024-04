Sulcis, controlli continui: l’attenzione resta alta 

Quasi tutti gli invasi iniziano a svuotarsi e nonostante al momento non siano previste restrizioni, sindaci e agricoltori restano col fiato sospeso: le prossime settimane saranno cruciali e il meteo sarà fondamentale. Nel Sulcis la siccità per ora non genere ansie particolari se non una normale apprensione: tranne quello di Monte Pranu, tutti gli altri bacini iniziano a vedere diminuita la portata. Gli addetti ai lavori stanno monitorando la situazione ogni giorno, ma senza allarmismi: «La zona del Cixerri – analizza Sergio Lai, presidente provinciale della Coldiretti e amministratore del consorzio di bonifica – ha in effetti dei problemi, la zona del Sulcis, invece, per quanto riguarda gli usi irrigui non sta provocando l’adozione di provvedimenti di restrizione». L’erogazione è garantita ma alcune colture iniziano a soffrire. Per quanto riguarda l’approvvigionamento per gli usi civici, i sindaci chiedono costantemente aggiornamenti sulla situazione. A Iglesias il lago Corsi è sceso notevolmente. Nelle altre località turistiche in cui si presume che fra qualche settimana salga l’afflusso di visitatori, si cominciano a fare calcoli: «Noi, insieme a Calasetta e San Pietro, al momento siamo al sicuro grazie all’adduzione di acqua dai pozzi – sottolinea Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco – e non abbiamo preso in considerazione restrizioni, certo è che guardiamo con fiducia ai prossimi mesi per dissipare ogni possibile allarme».

