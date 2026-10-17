«Sulcis allo stremo, mobilitiamoci» 

Costi di energia e carburante da tempo saliti alle stelle, la mancanza di un qualsiasi supporto per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro ed una sanità che continua irrimediabilmente ad arrancare. Un quadro a tinte fosche che ieri, per la seconda volta in due settimane, ha portato il Movimento artigiani e commercianti liberi del Sulcis ed i giovani a dar vita ad una manifestazione di protesta.

La protesta

Una mobilitazione che ha avuto luogo a Villamassargia, in uno spiazzo di via Iglesias a ridosso della provinciale 2 con escavatori, trattori, bandiere dei 4 mori e qualche striscione a fare da scenografia. Così come nella precedente iniziativa non c’è stata, però, l’adesione massiccia ipotizzata alla vigilia: solo una settantina di persone vi ha preso parte e il dato non ha mancato di essere stigmatizzato. «Per cambiare le cose serve mobilitarsi, protestare, dire la propria, e vorrei vedere farlo a molti più giovani», ha incalzato Ivan Garau, uno dei promotori che ha poi riassunto i motivi della protesta: «Il carburante è alle stelle, la sanità a rotoli. Qua nel Sulcis ormai non funziona niente eppure buona parte dei fondi del vecchio “Piano Sulcis” deve ancora essere speso e avremmo diritto inoltre ad un secondo bando della “Fiscalità agevolata”. La presidente Todde sappia che le abbiamo inviato ben 4 mila pec per chiederle un incontro ma non è arrivata alcuna risposta». Già guida anni fa del movimento “Figli della crisi”, Ivano Sais ha chiesto aiuto per i giovani: «Non avrei mai pensato di trovarmi qua dopo 15 anni a ripetere le stesse cose. I servizi vengono smantellati, mancano supporto e formazione, insomma, stiamo persino peggio di prima». Stefano Bulla, dell’associazione Is Pippius no si toccant, ha invocato «una rivoluzione non violenta: serve essere in tanti per spingere chi decide a convogliare risorse su commercio e piccola e media impresa, è quel che ci fa campare».

Il dibattito

Tra un intervento e l’altro non è mancato qualche alterco dovuto a rivendicazioni politiche e proposizioni di temi non attinenti ma il dibattito è proseguito. Giancarlo Ballisai, comitato Nuraxi Figus, ha insistito sui costi del carburante: «Ha raggiunto costi non sostenibili per chi produce, si dia valore ad allevamento, artigianato, pesca anziché permettere agli speculatori di eolico e fotovoltaico di ammazzare questo territorio». Tra chi assiste c’è Federico Autori con indosso un cartello che già dice tutto: «Sono costretto a fare diversi lavori ma questi costi del diesel ci stanno mettendo in ginocchio. E c’è tantissima speculazione». Consigliere comunale a Carbonia e anima della onlus “Sportello Sulcitano, Daniele Mele ha auspicato «l’attivazione di un tavolo con i presidenti di Regione e Provincia ed i sindaci dei Comuni più rappresentativi, ed in caso venisse negato, lo spostamento della protesta davanti alle Istituzioni regionali». Dopo circa due ore la manifestazione si è conclusa ma se ne programma una prossima al Centro Intermodale di Carbonia, in data da stabilire.

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