Sulas si candida a sindaca  

È Giovanna Sulas la sfidante di Antonio Addis per le prossime elezioni comunali a Budoni. Medico di base nel centro gallurese da oltre vent’anni, la sessantenne è la prima donna a candidarsi alla carica di sindaca del centro costiero dopo molti anni e si presenta a capo di una lista civica composta per lo più da donne e giovani. Saranno 16 i candidati, quasi tutti volti nuovi nella vita politica del centro gallurese. «Ognuno di loro metterà a disposizione le competenze maturate in ambiti lavorativi differenti e si impegnerà per la crescita di Budoni – ha spiegato la candidata – faremo senz’altro un lavoro di squadra e per il bene del paese sarà un’amministrazione pluralista e aperta alle idee di tutti, anche a quelle della minoranza».

Il programma

Il suo progetto politico non può che avere come punto cardine il turismo. «Per la valorizzazione della nostra vocazione turistica bisogna offrire quei servizi che mancano per l’accoglienza», ha spiegato Sulas, che promette di veicolare la sue competenze professionali di medico verso una maggiore attenzione alle istanze socio sanitarie del paese come le problematiche giovanili e la cura degli anziani. Tra i focus del programma ci sarà l’implementazione della sanità territoriale. «Una delle prime cose su cui mi batterò sarà l’adeguamento dei servizi sanitari alle esigenze legate all’accoglienza dei turisti. Non è pensabile che un territorio come il nostro rimanga sguarnito dalle Guardie mediche turistiche». Promette inoltre di non buttare alle ortiche il lavoro svolto negli ultimi 10 anni dall’amministrazione di Giuseppe Porcheddu, in cui l’avversario Antonio Addis è l’attuale assessore a Turismo ed Eventi. «Prenderemo ciò che di buono è stato fatto finora – assicura – e cercheremo di migliorare dove ci sono delle carenze». Sotto il profilo personale annuncia che se dovesse diventare sindaca non lascerà la sua professione ma continuerà a seguire i pazienti, dividendosi tra la vita politica a quella lavorativa. A un mese dalla chiamata alle urne il mosaico politico di Budoni è completo e Giovanna Sulas, così come il suo avversario, annuncia una campagna elettorale senza veleni, incentrata solo sugli obiettivi per il futuro. «Sarà all’insegna del rispetto, lontana dalle conflittualità che il paese ha vissuto in passato».