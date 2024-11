Sul van di Floris e Nu 

Nella puntata di oggi, alle 21, Floris e Nu danno l’addio definitivo a treni e autobus e ritirano il loro van a noleggio: li attendono 31 notti consecutive a bordo della loro quattroruote dotata di cucinino, letto ma non di bagno... A Melbourne li raggiungono due facce già viste: si tratta di Samuela e Fabrizio, residenti a Sydney ma entrambi sardi di madre (Perdaxius e Decimomannu). Saranno proprio i due “Adventurozi”, così si fa chiamare la coppia sardo-australiana, a guidare i nostri protagonisti attraverso il deserto pieno di ostacoli ma anche di tanta bellezza. Floris e Nu ci mostreranno l’incredibile cittadina sotteranea di Coober Pedy, un luogo assurdo, in cui la gente vive sottoterra per fuggire dal troppo caldo diurno e dal troppo fresco notturno.