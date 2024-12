«Sul Tyrrhenian Link ho avuto le mani legate» 

Traguardo di metà mandato raggiunto, fra progetti in corso, nuove sfide, e le tensioni sul contestato Tyrrhenian Link nell’agro. Il sindaco di Selargius Gigi Concu (in carica dal 2017, e rieletto nel 2022) racconta questo primo spaccato di governo bis della città.

Sindaco, quali sono state le priorità di questi due anni e mezzo?

«Prima di tutto fare i concorsi e assumere nuovi dipendenti, fondamentale per avere una macchina amministrativa che funzioni. E poi portare avanti una serie di opere: alcune le abbiamo chiuse, molte sono in corso, altre ancora in programma con finanziamenti regionali certi».

Tipo?

«Abbiamo un altro milione di euro per il polo sportivo Generale Porcu, e di recente è arrivato il sì ai 3 milioni per Su Planu».

L’opera di cui va più fiero?

«Non ce n’è una in particolare, ma il completamento dell’Osservatorio astronomico è molto importante per il territorio. Un’opera in continuità amministrativa dal 2003, con gli ultimi accordi firmati da me per ampliare gli spazi per l’Inaf e consentire l’arrivo dell’Asi»

La critica che le è dispiaciuto ricevere.

«Più che critica, la strumentalizzazione politica sul Tyrrhenian Link. Non da parte dei cittadini che hanno capito che si tratta di un’opera imposta dall’alto, dove un sindaco può fare poco e niente»

A proposito, cosa pensa davvero del progetto di Terna?

«Ciò che ho sempre detto: sono contro i no per partito preso, ma lo sono anche a qualsiasi tentativo di rendere la nostra terra una colonia da sfruttare e violentare, calpestando il parere degli amministratori locali e di chi nelle aree oggetto dei vari progetti ci vive. Ognuno faccia il padrone a casa sua».

Si poteva fare qualcosa per evitare le due stazioni nell’agro?

«Ci ho provato all’inizio indicando altre zone, per esempio Macchiareddu. Suggerimenti che Terna però non ha preso in considerazione perché nel nostro territorio esistono già una stazione e linee di alta tensione collegate al resto della Sardegna».

All’inizio aveva sottovalutato l’impatto sul territorio?

«Faccio anche l’ingegnere e sarei stato un pazzo a non capire quanto un’opera del genere sarebbe stata impattante».

La minoranza l’accusa spesso di decidere tutto da solo con la sua maggioranza.

«Abbiamo un programma elettorale da portare avanti, ma le proposte concrete da parte dell’opposizione sono sempre ben accette, purché siano per il bene della città».

Obiettivi da qui a fine mandato?

«Completare le tante opere in corso. Una fra tutte l’Ecomuseo del paesaggio che, insieme al museo, Casa Putzu e in futuro l’ex scuola di via Dante, diventerà un polo culturale. Ma anche concludere il restyling degli impianti sportivi, riqualificare altre strade e i marciapiedi, per citarne alcuni».

Risolti i problemi con la Lega?

«Che problemi? I rapporti nella coalizione sono ottimi».

Il Carroccio ha chiesto un posto in Giunta.

«Infatti il dialogo in maggioranza è aperto, è giusto che tutti i partiti del centrodestra abbiano la giusta visibilità».

Di recente c’è stato lo strappo con Alberto Cappai che è passato in minoranza.

«Nessuno strappo, almeno da parte mia, ha fatto tutto da solo».

Si vocifera di un rimpasto in Giunta.

«Per ora la Giunta resta com’è. Se sarà necessario ne darò comunicazione. ».

