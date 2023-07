Sul traghetto con Ràixe d’@mare viaggiano le narrazioni tabarchine 

È un viaggio per mare la terza edizione di Ràixe d’@mare, il festival delle radici tabarchine che si svolge tra Carloforte e Calasetta. Il 4 e il 5 luglio l’appuntamento con le riflessioni ai confini della tabarchinità è sui traghetti che fanno la spola tra i due centri costieri, entrambi fondati dai pegliesi prima mandati a Tabarka, in Tunisia, per pescare il corallo, poi due secoli dopo approdati sull’isola di San Pietro e a Calasetta. C’è il mare nelle origini delle comunità tabarchine e c’è il mare protagonista nella III edizione di Ràixe, radici appunto, organizzato dalla coop Millepiedi, con i contributi dei due Comuni, più un’iniziativa di crowfunding e la collaborazione di Botti du Shcoggiu.

In mare

Il festival Raixe d’@mare comincia il 4 luglio con la traversata Calasetta-Carloforte, partenza alle 19,30. A bordo lo scrittore Massimo Carlotto (autore anche del noir “Il mistero di Mangiabarche”) che dialoga con l’antropologo Luca Navarra. Per il viaggio di ritorno, in partenza da Carloforte alle 20.15, animeranno la traversata le canzoni di Matteo Leone, cantautore calasettano che ha presentato il suo nuovo album per S’Ardmusic (che non a caso si chiama “Ràixe”) venerdì su Radiolina al programma “Caffè Corretto” di Francesco Abate con il discografico Michele Palmas. Il 5 luglio nuovo appuntamento a bordo, questa volta si parte da Carloforte alle 20,15: James Bone, ex corrispondente del Times e del Daily Telegraph che oggi vive tra Londra, New York e Carloforte, dialogherà con Navarra. Al ritorno da Calasetta la partenza è fissata alle 21. Il musicista e cantautore carlofortino Battista Dagnino, celebre per lo spettacolo “In sce unde de Faber” in cui reinterpeta le canzoni di Fabrizio De André, si esibisce nel concerto “A ca insciû mò”. Le traversate durano 30 minuti, il biglietto di andata e ritorno costa 5 euro e può essere acquistato direttamente al museo Raixe di Calasetta (in via Principe Umberto) e al Polo Linguistico di Carloforte(via XX Settembre). Include la partecipazione agli eventi a bordo, un assaggio del cous cous preparato da Betta Rombi e un bicchiere di carignano del Sulcis, oltre a contribuire al progetto di promozione della cultura tabarchina.

A terra

Prima delle due traversate l’accoglienza a terra è affidata a Marzia Varaldo, presidente dalla cooperativa Millepiedi, che dialogherà con i sindaci dei due centri. Prevista una breve visita ai simboli delle radici tabarchine: a Calasetta la visita sarà guidata da Remigio Scopelliti, a Carloforte da Andrea Luxoro. Carloforte e Calasetta sono due comunità che mettono una cura particolare nel conservare lingua e tradizioni, promuovendo eventi, iniziative, ricerche storiche. «Il tabarchino è emblema della contaminazione tra popoli e culture nel Mediterraneo - dice Marzia Varaldo, presidente della Millepiedi - con questa edizione di Ràixe d’@mare vogliamo fare il punto sull’identità tabarchina e provare a mettere insieme il sentimento di chi la vive alla curiosità di chi la osserva».

