Sul Temo un fiume di promesse 

Una soluzione a queste molteplici problematiche passa attraverso un passo essenziale, costituito dal dragaggio del corso d’acqua: l’ultimo, peraltro parziale, risale ad oltre quarant’anni fa. La Regione ha finanziato uno studio, ma finora non se n’è fatto nulla: il Comune deve far fronte alla necessità di predisporre un piano di valutazione ambientale e tutto è ancora lettera morta. Spiega il sindaco Piero Casula: «Si tratta d’una problematica complessa sulla quale stiamo lavorando e che interessa diversi nostri assessorati. Crediamo che al dragaggio si potrà procedere non prima di un anno, forse nell’autunno del 2024».

Laddove fino a qualche anno fa c’erano due metri d’acqua, ora si potrebbe piazzare un ombrellone e prendere comodamente il sole disteso su di una sdraio. Lungo le sue rive, ancora giacciono in abbandono ed in alcuni casi parzialmente sommerse una quarantina di natanti. Chi si ormeggia lungo i moli considera quel punto di attracco suo: che possegga poco più di un guscio di noce o motoscafi di grosse dimensioni che non escono al mare da anni e parcheggiati sotto casa come un’utilitaria.

La città dei colori è anche quella delle molte attese. Una, forse la più importante, riguarda la sofferenza del Temo. Le secche avanzano e la sua antica navigabilità è solo un ricordo. I pescatori ben lo sanno, costretti a raggiungere i loro ormeggi nella città antica seguendo un percorso obbligato per non finire nelle secche.

La situazione

Il dragaggio

I relitti

«Abbiamo provveduto a rimuovere circa una ventinadi barche affondate e dimenticate – dice Piero Casula – Ma siamo consapevoli che il problema sia stato intaccato solo in parte. Proseguiremo in questa campagna e chiederemo conto ai proprietari dello stato di abbandono delle loro imbarcazioni e dell’occupazione di aree pubbliche senza titoli».

I moli

Quando vennero realizzate le banchine fluviali nel tratto che attraversa il centro storico, dal vecchio ponte fino a via Lamarmora, furono individuati posti barca con tutti i servizi. Una spesa immensa, allora, alla fine degli anni Ottanta. Di tutto ciò non rimane nulla. Il progetto di allora, di fare dell’intera area un porto canale fluviale nell’interesse del futuro turistico di Bosa, è ancora oggi una pia intenzione. «Stiamo studiando di riprendere tutto – rassicura il sindaco – e l’assessore Silvano Cadoni sta lavorando ad una proposta che prevede il recupero delle banchine, il ripristino degli impianti e la definizione di posti di ormeggio a pagamento, con un prezzo calmierato per i pescatori ed i diportisti bosani». Parole che il Temo ha ascoltato moltissime volte. Ma tutto rimane come è.

