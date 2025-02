Sul Temo impazza il Carrasegare Osincu 

Si contano ormai le ore per “Carrasegare Osincu”, uno dei più antichi Carnevali dell’Isola per originalità e trasgressione. In città si respira già un clima frizzante e ieri gli organizzatori hanno presentato il logo e il programma degli eventi che da giovedì prossimo sino all’8 marzo coinvolgeranno tutta la popolazione e il pubblico. Tante le novità illustrate dal sindaco Alfonso Marras, dal presidente dell’associazione culturale Karrasegare ’Osincu Giampietro Deriu e dalla consulente dell’assessorato regionale del Turismo Rossana Podda. «La manifestazione è finanziata anche quest’anno dalla Regione e rientra nell’elenco dei grandi eventi, come riconoscimento per l’interesse turistico che riveste» ha detto Podda.

Le novità

Tutti molto orgogliosi del nuovo logo ufficiale che porta la firma di Leonardo Gambacorta, 20 anni di Bosa e studente allo Ied di Cagliari. Particolarmente entusiasta per il lavoro di preparazione è il neo-presidente dell’associazione Karrasegare ’Osinku Giampietro Deriu. «La grande sfilata del Carnevale bosano celebra il suo 50esimo anniversario – ha spiegato- e si distingue perché è la prima in Italia a coinvolgere attivamente le scuole durante Gioggia Laldaggiolu».

La promozione

Il sindaco Alfonso Marras ha puntato l’accento sulla valorizzazione del Carnevale come evento da promuovere a livello regionale e nazionale. «Una manifestazione di tale importanza merita il giusto riconoscimento, è fondamentale il lavoro sinergico tra l’associazione organizzatrice, l’amministrazione comunale e la Regione per garantire il prestigio che merita – ha sostenuto – Ribadiamo la volontà di promuovere Bosa e il suo territorio non solo in occasione del Carnevale, ma in un’ottica di valorizzazione continua e sostenibile».

L’assessore comunale al Turismo, Marco Francesco Mannu: «Sono cresciuto con il Carnevale, partecipando sempre attivamente e tutti noi crediamo nel suo valore culturale – ha sottolineato - A Bosa il Carnevale è un sentimento che dura tutto l’anno». Sulla stessa lunghezza d’onda Angelo Dasso, vicepresidente dell’associazione. «Concordiamo con l’amministrazione comunale sulla necessità di allungare la stagione turistica. Il Carnevale di Bosa è sicuramente un evento di grande richiamo e tradizione che può essere inquadrato in questo senso».

Il programma

Prima uscita delle maschere giovedì dalle 10 con “Gioggia Laldaggiolu”, la consolidata mascherata per le strade di Bosa con il coinvolgimento delle scuole cittadine. Un appuntamento che mira a tramandare la passione del Carnevale alle nuove generazioni ma anche a richiamare visitatori e appassionati.

