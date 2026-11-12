Anche per il prossimo anno Bosa punta a confermarsi come il cuore pulsante del canottaggio sardo e nazionale. Raduni delle rappresentative azzurre, gare e stage tecnici trovano alle sponde del Temo la casa ideale, in uno scenario unico che unisce sport, territorio e promozione della Sardegna: la più grande palestra a cielo aperto del Mediterraneo, dove è possibile allenarsi tutto l’anno.

L’assessore

L’amministrazione comunale crede molto alle potenzialità della città e l’assessore allo Sport e turismo, Marco Naitana, ha come obiettivo il potenziamento delle attività. «Nei giorni scorsi un tecnico federale presente in città ha evidenziato le peculiarità del fiume Temo e delle strutture per i raduni delle squadre nazionale. Di concerto con i nuovi organismi federali e insieme al Circolo canottieri “Sannio” – spiega Naitana - stiamo lavorando per creare le migliori condizioni al fine di ripetere esperienze di grande impatto».

Le ultime gare

Le ultime due importanti iniziative in ordine di tempo hanno dimostrato ancora una volta come il fiume è il luogo ideale per tante competizioni. La settima edizione del trofeo “Temo” e la sesta “Coppa Luisa Monti” hanno richiamato recentemente sessanta atleti da tutta l’Isola e dalla Penisola, impegnati nelle gare sprint sui 500 metri. In acqua le categorie giovanili, Under 19 e Master, protagoniste di sfide combattute che hanno regalato spettacolo al pubblico presente lungo le rive del fiume.

Il circolo

«L'evento – osserva il presidente del circolo “Sannio”, Nino Ruggiu - ha confermato la città come punto di riferimento per questa disciplina perché è capace di unire competizione, valori sportivi e promozione del territorio in uno scenario senza eguali come quello offerto dall’unico fiume navigabile della Sardegna».

A rafforzare questo ruolo è arrivata nei giorni scorsi anche la tappa sarda degli accessi tecnici regionali. Dopo gli Under 19 e 17 di Lazio e Friuli Venezia Giulia, il calendario ha fatto tappa a Bosa. L’allenatore federale Claudio Romagnoli ha incontrato una ventina di atleti dei vivai di Canottieri Olbia, Circolo Nautico Oristano e della società locale. Un lavoro intenso, tra prove e indicazioni tecniche, per valutare la crescita dei giovani e impostare il percorso dei prossimi mesi.

Due appuntamenti che hanno ricordato come il territorio, anche attraverso lo sport, abbia tutte le carte in regola per poter puntare al tanto auspicato sviluppo sostenibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA