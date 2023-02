Sul telefonino l’app che irriga   

Nasce a Oristano ma punta ad essere un progetto pilota nazionale rivolto al mondo delle campagne: “irrighiamo insieme” è una piattaforma online che per la prima volta consente agli agricoltori di avere un dialogo diretto con il Consorzio di Bonifica, gestore delle condotte idriche agricole del territorio.L’innovazione è stata presentata nel capoluogo oristanese alla presenza di tutti i rappresentanti dei consorzi di bonifica della Sardegna, Coldiretti e Confagricoltura.

Connessi

La piattaforma è intuitiva: l’agricoltore può inviare in tempo reale segnalazioni e richieste, e ottenere risposte e interventi immediati, ma può anche essere informato sulle novità da parte del Consorzio di Bonifica.Il sistema agevola il lavoro di gestione delle squadre di lavoro e degli interventi nei campi anche grazie alla geolocalizzazione. Inoltre, il sistema consente di avere report periodici sull’andamento degli interventi, oltre a controllare in campagna la presenza delle domande irrigue e quindi verificarne l'eventuale abusivismo.La trasformazione tecnologica rafforza la lotta a gli sprechi e il progetto mira a rendere più efficiente il sistema di irrigazione contenendo i costi.Quello presentato a Oristano è un progetto pilota che in Italia prende il nome di Digirrigazione. Per rendere operativa la piattaforma “irrighiamo insieme” il Consorzio ha dovuto digitalizzare le reti idriche, primo caso in Italia. È stato necessario sviluppare l'utilizzo del sistema informativo geografico GIS, e riqualificare il personale tecnico ed operaio. L’ente consortile dell’Oristanese non è nuovo alla trasformazione tecnologica, in passato ha avviato un processo che si è avvalso dell’ausilio dei sistemi satellitari e di telerilevamento che hanno scovato i furbetti dell'acqua: 2400 ettari irrigati senza versare un euro.

Una sfida per la Sardegna

« Rendiamo l’agricoltore protagonista del processo del servizio idrico», spiega Carlo Corrias, presidente del CBO. Del risparmio idrico, risultato di questa innovazione, «ne beneficeranno sia gli agricoltori che la società» , commenta Gavino Zirattu, presidente regionale dell’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue. A Oristano c’era anche il direttore nazionale Massimo Gargano secondo cui la sfida per l’Isola consiste nel legare «l’ottimo lavoro dei consorzi alle risorse del Pnrr, poco meno di due miliardi, di cui il Mezzogiorno è destinatario dell’80%».