Sul taxi la protesta contro gli speculatori 

Non ha badato a spese pur di testimoniare “strada facendo” la sua personale avversione contro l’assalto eolico e fotovoltaico in Sardegna. Antonello Lobina, 69 anni, decano dei tassisti di Carbonia, ha infatti deciso in maniera permanente e ambulante di dimostrare a tutti quale sia il suo pensiero in materia: si è fatto affiggere sul suo taxi un manifesto di condanna contro la speculazione energetica e l’invasione eolica anche al largo delle coste isolane.

L’immagine sui finestrini del suo mezzo riporta una fila di torri eoliche che spiccano sulla distesa del mare con sovrimpressa la scritta: “Noi non le vogliamo”. Antonello Lobina ha pagato circa cento euro per avere le immagini ai lati del suo taxi. «Cento euro ben spesi – argomenta – non sono contro le energie rinnovabili perché è chiaro che le alternative vanno trovate, però ci sono i rischi di un assalto in piena regola e in modo indiscriminato ai danni della Sardegna: nel mio piccolo ho voluto manifestare il pensiero comune a tante persone». Al tassista non mancano i riscontri ad ogni sosta: «Ai semafori rossi o in qualsiasi altro momento in cui mi devo fermare – spiega Antonello Lobina – non sono poche le persone che abbassano il finestrino dell’auto per complimentarsi del messaggio e dell’iniziativa dando per inteso che accettano la presa di posizione». Un messaggio che il tassista porta oltre i confini del Sulcis Iglesiente perché si trova spesso a offrire il suo servizio verso l’aeroporto o il porto di Cagliari.

