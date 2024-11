Sul tavolo i soldi per via Cabras 

Pronti 600 mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi, di cui 200 mila per il rifacimento di via Cesare Cabras strada ridotta a una trincea. Con l’approvazione giovedì sera della variazione al bilancio di previsione 2024-2026, sono 7,7 milioni i fondi che il Comune impiegherà per 72 interventi, a cominciare dai nodi più critici. Su tutti via Cabras, in cui arriverà il nuovo asfalto e verranno sostituiti i pini con alberature compatibili col manto stradale.

Le risorse

Quasi 5 milioni e mezzo provengono dall’avanzo, i restanti dalla Regione, Pnrr e Plus 21. Tra gli stanziamenti più consistenti, 1,3 milioni (di cui 900 mila dalla Regione) per la rigenerazione urbana dell’area del cimitero comunale, 500mila per il completamento del plesso sportivo dell’ex aeroporto, 497mila per la riqualificazione di alcune aree del centro storico, altri 500mila per il consolidamento statico dell’edificio comunale in via Tonara, 200mila per il completamento dell’area eventi presso gli impianti sportivi del Comparto 8, 195mila per gli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua locali, 400mila per i lavori di consolidamento del Comune di via San Lorenzo e altrettanti destinati al completamento dell’ecocentro comunale, per il quale è già stato approvato un progetto ed è in corso la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.

Scuole e parchi

Ulteriori denari sono destinati alle scuole, con 200mila euro per la riqualificazione della palestra di via Capo D’Orso, 30mila per l’acquisto di attrezzature per impianti sportivi e palestre scolastiche e 10 mila per l’istituto comprensivo. Ancora: 140 mila euro per il restyling di piazza Galileo Galilei, 400mila per il completamento del parco dell’ex cimitero, 200mila per la sistemazione dell’area verde La Salle, 60mila per la manutenzione degli alberi, altri 60mila per la copertura dei pergolati in via del Redentore, 40mila per nuovi cestini e altrettanti per l’illuminazione del Parco Magico. Altre misure riguardano la manutenzione degli alloggi popolari (100 mila), l’edilizia di culto (68 mila) l’acquisto di attrezzature per spettacoli ed eventi culturali (40 mila), il restauro della locomotiva, il servizio educativo territoriale per i minori.

Sindaco e opposizione

«Una manovra importantissima, calata sulle esigenze dei nostri cittadini», commenta il sindaco Tomaso Locci. «Gli interventi in arrivo sono tutti finalizzati a rendere la città più bella e sicura». Non convinta l’opposizione: per i riformatori Alberto Corda e Andrea Massidda «il progetto è stato presentato in maniera estremamente generica e insufficiente. Stiamo destinando diverse centinaia di migliaia di euro per il ripristino delle strutture degli uffici comunali, senza però entrare nella graduatoria di valutazione che è stata chiusa dalla Regione il mese scorso. Quelle risorse Monserrato avrebbe potuto usarle diversamente».

