sul tavolo delle semifinali il poker d’assi  

Inghilterra, Francia, Spagna e Olanda: sono le quattro nazionali in corsa per la vittoria di Euro 2024. Il quadro delle semifinali propone sfide dal sapore antico come Spagna-Francia e Olanda-Inghilterra. Dopo un avvio stentato l'Europeo di calcio entra nel vivo e riacquista fascino. Anche grazie a quattro campioni che, magari inattesi, hanno lasciato la loro firma.

I protagonisti

Congedata l'Italia campione in carica agli ottavi, con il cotè di critiche che accompagneranno il sistema calcio nazionale nelle prossime settimane, salutate le rivelazioni Svizzera e soprattutto Turchia targata Vincenzo Montella, Euro 2024 ripropone classici del calcio continentale in versione terzo millennio. La Spagna ha in Nico Williams un grande punto di riferimento, l'Olanda può contare sulla solidità di Stephan de Vrij, la Francia, più che in Mbappè, ha in Mike Maignan il suo vero leader tecnico mentre l'Inghilterra ha scoperto in Jordan Pickford uno stratega dal dischetto capace di sconfiggere la “maledizione rigori” della nazionale dei Tre Leoni.

Sifda antica

La prima semifinale vedrà di fronte Spagna e Francia, e lo spettacolo è assicurato: la “roja” è finora certamente la miglior squadra dell'Europeo e ha nel'esterno dell'Athletic Bilbao, Nico Williams, una stelle più lucenti. Le sue giocate sono un tormento per i difensori avversari (ne sa qualcosa Giovanni Di Lorenzo) ed è un elemento fondamentale della squadra di Luis de La Fuente, al pari del giovanissimo Lamine Yamal. La Francia, con un attacco sulla carta fenomenale, ha, finora, in Mike Maignan il suo miglior giocatore. Il portiere dei Bleus e del Milan è stato decisivo contro il Portogallo, dà sicurezza al reparto, e se la squadra di Deschamps è in semifinale lo deve soprattutto a lui.

Tabù sfatato

Sugli scudi un altro portiere, Jordan Pickford, stratega da dischetto e capace di cancellare la “maledizione rigori” dell'Inghilterra. La nazionale inglese non ha brillato nella fase a gironi e a parte il lampi di genio di Bellingham, deve al suo numero uno l'arrivo al penultimo atto dell'Europeo. Contro la Svizzera Pickford ha preparato una lista dei tiratori elvetici sulla borraccia con tanto di indicazione su come avrebbero battuto e dove avrebbero indirizzato la palla. E gli è andata bene. Giovedì, in semifinale l'Inghilterra se la vedrà con l'Olanda di Stephan de Vrij. Non solo per il gol della vittoria segnato alla Turchia. Il difensore dell'Inter sta disputando un Europeo di alto livello, fatto di solidità e concretezza, Il gol di sabato è solo la ciliegina sulla torta di un Europeo che lo vuole tra le pedine fondamentali della nazionale di Rolald Koeman.

