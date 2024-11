«Sul tatami non sono disabile» 

Un primo posto nel kumite e un secondo nel kata shotokan ai campionati mondiali unificati del circuito Wtka di arti marziali che nei giorni scorsi, a Massa Carrara, hanno messo a confronto oltre tantissimi atleti provenienti da tutto il mondo. L’ennesimo successo per Nicola Abis, studente universitario in scienze motorie di Dolianova. Una passione coltivata fin da bambino che lo ha aiutato a superare momenti critici dopo la diagnosi di autismo: «Quando ho iniziato, a 7 anni, col mio maestro Siro Serra non avevo ancora preso coscienza della mia condizione. Lo sport mi ha aiutato a ribellarmi ai soprusi, ai tanti atti di bullismo che subivo a scuola».

Grazie allo sport e al lavoro della psicopedagogista Valeria Porcu che lo ha seguito passo passo nel suo percorso di crescita, Nicola è oggi un ragazzone entusiasta ma con un grande cruccio: non poter competere alla pari con i ragazzi della sua età. Per questo sta portando avanti da mesi una battaglia per modificare le norme che regolano la presenza nelle gare di ragazzi con disabilità. «Questo mondiale mi ha dato la possibilità di confrontarmi con atleti provenienti dall'estero che combattono a contatto pieno. In Italia questo non è possibile. Noi autistici siamo discriminati. È ora di cambiare».

Il suo appello ripreso dalla Gazzetta dello Sport non è passato inosservato. «Le norme attuali, stilate da una commissione medica a livello mondiale, stabiliscono il divieto assoluto di contatto, anche leggero, per gli atleti disabili - conferma Donato Milano presidente della federazione italiana di kickboxing riconosciuta dal Cio - non si tratta di discriminazione ma di norme a tutela degli atleti. Magari in futuro le cose potrebbero cambiare ma, oggi, non vedo all’orizzonte possibilità di modifiche».

Nicola non si rassegna. «L’autismo non è una disabilità ma una condizione - rivendica con fermezza - non c’è nessun motivo valido per limitarci in questo modo. Non capisco perché precludere questa possibilità se trovassi un avversario nelle mie stesse condizioni. Poter combattere è un mio diritto». Dalla sua parte si schiera anche Valeria Porcu: «Quella di Nicola non è una disabilità. Il suo non è un ritardo cognitivo ma un problema relazionale. Lo sport in questo lo ha aiutato molto. Limitarlo nella sua passione rappresenta una contraddizione. Noi sosteniamo la sua battaglia».

