«Sul set della Sirenetta e di Napoleone» 

Dalla Sardegna all’Egitto passando per la Grecia, la Spagna, le Canarie, il Sud Africa fino alla Gran Bretagna: questo è il giro del mondo di Samuele Usai, 39enne di Monastir che ha percorso circa 14 mila chilometri, non solo per passione, ma soprattutto per lavoro. Oggi vive a Londra, dove ora lavora per i set cinematografici internazionali più prestigiosi come tecnico scenografico.

Tutto inizia nel 2021, quando a Samuele Usai giunge voce che avrebbero girato il film de “La Sirenetta”, prodotto dalla Walt Disney, in Sardegna. «Avendo lavorato da giovane come costruttore di palcoscenici per musical e spettacoli teatrali, decisi di inviare il mio curriculum agli studi cinematografici inglesi della Pinewood — racconta Usai — così dopo un colloquio e una giornata di prova, venni assunto come traduttore per l’organizzazione del lavoro nel settore oggettistica».

Dalla traduzione all’organizzazione e costruzione di un set cinematografico il passo è breve: Usai piace, complice il fatto che aveva già lavorato nel mondo dello spettacolo, così viene assunto come allestitore di scena e parte con la troupe inglese per 10 settimane per girare il famoso film della Walt Disney in terra sarda. «Il film è stato un successo. Terminato di girare in Sardegna, abbiamo iniziato a lavorare, per 9 mesi circa, al Napoleone di Ridley Scott. Dopo sono iniziate le riprese di Star Wars The Acolyte e infine quelle di The Cleaner che hanno richiesto 4 mesi di tempo. Ora invece mi trovo sul set di Jurassic World 4», racconta Usai.

Sul set

Accanto ad attori di fama internazionale come Scarlett Johansson e a direttori e registi del calibro di Martin Campbell, il compito del giovane monastirese è quello di ricreare la scenografia con tutto l’occorrente, partendo dai progetti grafici che riceve dal reparto allestimento. Le giornate nei set sono lunghe, si tratta di stare fuori e lavorare anche per 16 ore consecutive, ma quando rientra a casa dalla moglie Natalie e dalle figlie Lyla ed Elena, Usai non sente la stanchezza: «Ogni giornata all’interno di un set è diversa dalle altre: un giorno lavoro nel set della camera matrimoniale di Napoleone e il giorno dopo mi trovo in nella battaglia di Waterloo con 600 cavalli. Devi essere portato per un lavoro del genere, la passione e la dedizione per quello che faccio non mi fa pesare le tante ore che passo sui set», prosegue Usai.

La soddisfazione

Un lavoro impegnativo e a tratti faticoso, che però dà grandi soddisfazioni: «Quando terminiamo un film e vado alla première mi vengono in mente tutti gli stati d’animo ed emozioni provate durante il lavoro — racconta il giovane di Monastir — ma la cosa più bella è sicuramente vedere il mio nome tra i crediti nei titoli di coda».

Finora ha lavorato a film molto diversi tra loro, e ognuno ha richiesto un impegno e preparazione differente: «Tra tutti il mio preferito è stato Napoleone, perché ricreare i vari set è stato molto complesso e richiedeva molta concentrazione, dopotutto si trattava di lavorare con uno dei migliori registi di fama internazionale, Ridley Scott. Il mio sogno è lavorare a un film d’azione come Mission Impossible o James Bond» afferma il giovane.

La passione per i viaggi, ereditata dai suoi genitori, ha condizionato tutta la sua vita: il primo è stato a Santo Domingo, a 17 anni, quando la famiglia gli regalò una vacanza con due amici. Da lì in avanti Usai non ha mai smesso di viaggiare. «Mi piacerebbe tornare definitivamente in Sardegna solo se potessi portare con me il mio lavoro, ma è ancora troppo presto», chiude Usai.

