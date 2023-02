Sul ritorno dei cda negli enti  si spacca la maggioranza No da Lega, Riformatori e FI 

L’idea che potrebbe mettere tutti d’accordo è quella di prevedere i cda solo negli enti più grandi, e comunque con indennità pari a quelle attuali. Ma il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus taglia corto: «Sono proposti solo per creare e promettere nuove poltrone, ovviamente sin da ora annunciamo azioni ostruzionistiche». Sinistra e M5S avvertono il momento di difficoltà del centrodestra. Per questo il pentastellato Roberto Li Gioi pensa sia «auspicabile che in Sardegna il Pd raggiunga quel punto di equilibrio necessario per porre in essere un progetto programmatico alternativo». Allo stesso modo Eugenio Lai (Alleanza Verdi-Sinistra) sostiene che «abbiamo necessità di costruire una netta alternativa al governo Solinas».

Fratelli d’Italia è invece disposto a parlarne. Le opposizioni, come è noto, sono nettamente contrarie. Qualcosa che unisce c’è: tutte le questioni legate alla condizione insulare, come quella energetica affrontata ieri dalla commissione speciale presieduta da Michele Cossa (Riformatori). Che infatti ha detto: «Deve esserci la consapevolezza che su questi temi non si tentenna e per ottenere i risultati serve la massima convergenza».

Nel centrodestra si cerca la quadra per rendere produttivo l’ultimo anno di legislatura. In questo momento il nodo che divide la maggioranza è quello che riguarda il ritorno dei cda negli enti della Regione. Il governatore Christian Solinas spinge in questo senso, e la novità potrebbe essere inserita direttamente nel collegato alla Finanziaria con emendamento della Giunta. Ma c’è chi proprio non ne vuol sapere, come Forza Italia, Lega e Riformatori.

Le posizioni

Sul ritorno dei cda, l’ex vicepresidente della Regione Alessandra Zedda (Forza Italia) ha ricordato che «il nostro partito ha sempre manifestato la sua contrarietà, manca davvero poco tempo al termine del mandato, abbiamo sottoscritto un programma, ci sono esigenze davvero forti, la materia della sanità va attuata definitivamente».

Insularità

Tornando al tema trasversale dell’insularità, ieri la commissione speciale ha ascoltato Alfonso Damiano, docente di Ingegneria industriale dell’Università di Cagliari, sulle problematiche energetiche anche per fronteggiare la richiesta di autonomia differenziata delle regioni più ricche. «La Sardegna oggi è la regione che produce più CO2 per abitante e una delle regioni europee con più emissioni per numero di abitanti. Un dato allarmante che deve portare a velocizzare il processo di transizione energetica per arrivare al 2050 con una importante, se non totale, riduzione delle emissioni ed evitare le pesanti penalizzazioni economiche da parte dell’Ue». (ro. mu.)

