Sul rigore Miele trema poi lo concede 

Nel primo tempo non ci sono episodi particolarmente rilevanti e il direttore di gara, giustamente, fischia pochissimo e concede sistematicamente il vantaggio anche in situazioni al limite della regolarità. Nella ripresa Miele ammonisce per gioco scorretto Goldaniga e Marsura. L'episodio decisivo si verifica al 53’ quando Mancosu va giù in area dopo il contatto col difensore Botteghin. L'arbitro dapprima punisce la presunta simulazione del fantasista rossoblu estraendo il cartellino giallo. Dopo un lungo consulto con la sala VAR e al monitor, Miele ribalta la decisione, assegnando il penalty a favore del Cagliari, revocando il giallo a Mancosu e ammonendo il difensore marchigiano. Corretto il recupero assegnato in coda ai due tempi di gioco.

