Sul Puc si scalda il Consiglio 

Il mancato adeguamento del Puc agita il Consiglio comunale di Guspini. «Durante questi quattro anni, tante sono state le sollecitazioni per capire a che punto fosse il Piano urbanistico comunale – dice Filippo Usai, consigliere di maggioranza iscritto al Pd, già in passato critico sull’amministrazione del sindaco dem Giuseppe De Fanti –. In qualche riunione di maggioranza abbiamo esaminato il nuovo piano e proposto modifiche, con l’impegno da parte della Giunta che il piano venisse portato in Aula entro l’anno, invece le carte non le abbiamo più viste. È vergognoso che dopo tanti anni di promesse, essendo addirittura un’amministrazione in continuità con la precedente consiliatura, il Puc sia ancora fermo. È uno strumento fondamentale non solo per disciplinare l’attività edilizia ma per la difesa e la tutela del territorio nella battaglia contro la speculazione energetica».

Rapporti tesi

La mancata approvazione della disciplina edilizia è stata anche oggetto di una discussione interna al Pd in occasione delle dimissioni del segretario Sandro Renato Garau, alla presenza del segretario provinciale Gigi Piano. «Nella riunione è stato evidenziato – dice Usai – come il rapporto fra il partito democratico locale e l’amministrazione comunale sia ormai inesistente». Alberto Lisci, assessore all’Urbanistica, risponde: «Il Puc è il più importante strumento pianificatore del territorio di un comune, per cui ha bisogno di tempi necessariamente lunghi per essere approntato, possiamo comunque dire di essere in dirittura d’arrivo: è pronto da tempo, si stanno affinando gli ultimi aspetti del regolamento e delle norme di attuazione, specialmente in relazione al capitolo degli impianti di produzione di energia rinnovabile, questione quantomai attuale e particolarmente delicata. L'obbiettivo rimane quello di approvarlo entro l’anno».

La minoranza

Simona Cogoni, consigliera di minoranza del gruppo Impari: «Attendiamo da troppo tempo il passaggio del nuovo Puc in commissione Urbanistica e in Consiglio comunale. L’ultima volta che se n’è parlato durante un’assemblea pubblica è stato nel marzo del 2018. La commissione Urbanistica, ancor prima di questa data, non ha incontrato i tecnici incaricati di produrre questo strumento indispensabile per risolvere criticità e problemi urbanistici che devono essere affrontati. Da allora, nonostante le ripetute richieste del nostro gruppo di approfondire l’argomento, ricevere aggiornamenti e velocizzare l’approvazione, di fatto non ne sappiamo nulla. Troviamo grave e non trasparente che non ci sia una discussione interna al Consiglio e alla cittadinanza su questo tema. Data la lungaggine dei tempi, non più accettabili, è lecito pensare che ci sia una volontà politica di rinviare l’approvazione, per non affrontare problemi che alcune scelte andrebbero a creare». Attilio Saba, geometra, commenta: «L’attuale Puc è del 2000, in mancanza dell’adeguamento al Ppr è impossibile eseguire lavori in alcune zone del centro storico».

RIPRODUZIONE RISERVATA