Sul prato dei milioni perduti 

Il Comune di Nuoro ha lasciato scadere, senza partecipare, il bando “Sport e Periferie 2026” del Ministero, quello che avrebbe potuto garantire fino a 3 milioni di euro per recuperare anni di ritardi sugli impianti sportivi cittadini. Un’occasione mancata che riapre il fronte delle polemiche sulla gestione del settore sportivo e sugli investimenti non intercettati.

Impianti al collasso

La fotografia che emerge è quella di una città con un sistema impiantistico in forte sofferenza: due piscine chiuse, una per lavori che ha evidenziato criticità strutturali, una nell’area del Monte Ortobene per la quale l’amministrazione è dovuta intervenire con risorse di bilancio sottratte ad altre attività, con 20mila euro per garantirne l’agibilità, campi sportivi con spogliatoi fatiscenti, palestre inadeguate e l’assenza ormai strutturale di un palazzetto dello sport. Sul piano delle opportunità perse, pesa anche il precedente mancato utilizzo (non di questa consiliatura) di un altro finanziamento Regionale, sempre destinato alla realizzazione di un palazzetto. Un doppio binario di occasioni sfumate che alimenta le critiche.

Polemica politica

A sottolinearlo con ironia è il vicepresidente della commissione Sport Antonello Francesco Cucca, che evidenzia come la misura rappresentasse un’occasione “d’oro” per la città. «Si spera che il Comune di Nuoro abbia partecipato attivamente. La misura, che mette a disposizione 100 milioni di euro a livello nazionale, infatti rappresenta un’occasione d’oro per la nostra città, caratterizzata da numerose strutture sportive di proprietà comunale che necessitano di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza». A fronte di una quota di compartecipazione comunale contenuta (pari al 10% o 15% del contributo richiesto). Non accadrà nulla di tutto questo. Però certo Cucca può immaginare cosa si poteva fare, come rigenerare i poli sportivi, promuovere l’inclusione sociale e garantire l’uso gratuito delle strutture alle fasce deboli della popolazione. «Perdere un treno economico di questa portata significa privare la nostra città di spazi sportivi moderni, sicuri e all'avanguardia. Cosa che l’amministrazione comunale ha sempre ritenuto tra le esigenze primarie».

A rendere il quadro ancora più delicato le dimissioni del segretario comunale Vincenzo Zanzarella, che nel suo ruolo aveva anche la responsabilità dirigenziale del settore sport e cultura. Una uscita di scena che arriva alla vigilia del Redentore e in un momento cruciale per la programmazione delle attività sportive, che ripartiranno tra due mesi. In questa fase, la reggenza sarà affidata al vice segretario Cristina Murdeu, e non “Murru” come erroneamente indicato in precedenza.

L’assessore

Sul fronte politico-amministrativo, la vicenda resta aperta. Contattata, l’assessora Natascia Demurtas ha dichiarato: «Parteciperemo nel 2027 con un progetto di grande rilevanza, già definito, immediatamente cantierabile e rispondente ai requisiti previsti dall’avviso. L’obiettivo dell’Amministrazione è procedere con una programmazione seria e sostenibile, intervenendo nell’immediato sulle criticità più urgenti e, parallelamente, predisponendo progetti di più ampio respiro così da intercettare contributi rilevanti per la riqualificazione e lo sviluppo dell’impiantistica sportiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA