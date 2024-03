Sul ponte di Is Gannaus ritorna il traffico alternato 

Anas riprende i lavori sul ponte di Is Gannaus lungo la strada statale 126, ma la scena che si presenta agli automobilisti è quella della primavera-estate 2021: il semaforo da cantiere e il senso unico alternato in prossimità della rotonda. Che l’agenzia nazionale che si occupa delle manutenzioni e dei ponti statali fosse prossima a riprendere le lavorazioni era stato annunciato pochi giorni fa, anche in seguito ad un servizio apparso sulle pagine del L’Unione Sarda. L’intervento di messa in sicurezza del ponte iniziò esattamente tre anni fa, sarebbe dovuto durare un anno e invece il termine lavori è previsto, a detta di Anas, entro questa stagione estiva. È prevista la sistemazione delle travi verticali e delle barriere laterali. Concluso invece il trattamento dei ferri delle travi orizzontali del ponte. Gli interventi sono pertanto ripresi ma da ieri occorrerà avere pazienza perché la circolazione di questo tratto nevralgico che collega Carbonia al basso Sulcis subirà dei rallentamenti: è stato posizionato un semaforo da cantiere che disciplina il traffico in entrata e in uscita dalla città vicino alla rotonda di Is Gannaus. In talune circostanze, come ieri pomeriggio, una scena già vista tre anni fa: c’è stato un momento in cui una fila di veicoli era ferma poco dopo il ponte sulla provinciale 78bis all’altezza di una concessionaria d’auto, e un’altra fila iniziava a muoversi poco oltre lo svincolo di via Lubiana. L’intervento dovrebbe tuttavia non durare a lungo.

