Sul ponte a passo di lumaca  

«Scusi, c’è un incidente?», chiede una donna ferma con la sua auto all’ingresso del ponte di Uta che collega il paese a Macchiareddu e alla strada provinciale 2. L’uomo risponde: «No, ci sono lavori nel ponte». Disagi e lunghe attese per gli utesi che da ieri mattina trovano il traffico rallentato per i lavori di bitumatura del ponte di via Sant’Ambrogio. Il Comune ha annunciato che l’intervento si concluderà tra pochi giorni. «Tuttavia», l’avviso, «al fine di garantire la sicurezza del cantiere e il regolare svolgimento degli interventi, sarà istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico o movieri».

Il programma

Un cantiere che rallenta notevolmente i tempi di percorrenza, sia in ingresso che in uscita dal paese. I disagi dureranno diversi giorni, ma nel frattempo la giunta comunale pensa a ulteriori lavori, sempre in via Sant’Ambrogio, anche al di là del ponte. «Questo è un intervento che ci siamo ritrovati dalla vecchia amministrazione», dice il sindaco Paolo Angioni. «Nel frattempo, abbiamo già richiesto un finanziamento di 400mila euro alla Regione per completare tutto l’asfalto di via Sant’Ambrogio, compresa l’eliminazione della curva che più di una volta ha determinato brutti incidenti (sono morte due persone negli ultimi anni, ndc )». Il primo cittadino aggiunge: «Non si sta intervenendo solo sul nuovo asfalto e sull’eliminazione della curva: importante sarà l’illuminazione della stessa strada, condizione di sicurezza imprescindibile». Tra gli impegni più importanti in programma, «la riqualificazione dell’ingresso del paese. Speriamo di poter intervenire il prima possibile, aspettiamo notizie dalla Regione».

Lo stanziamento

Il Comune di Uta ha infatti richiesto 400mila euro per affrontare i lavori. «Ma non solo», dice l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Pibia. «Con la prossima variazione di bilancio stanzieremo 250mila euro, che serviranno per mettere in sicurezza le strade che collegano il paese alle arterie fondamentali come la pedemontana».

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