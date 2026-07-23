VaiOnline
Uta.
24 luglio 2026 alle 00:28

Sul ponte a passo di lumaca  

Lavori di bitumatura in via Sant’Ambrogio: traffico rallentato e disagi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Scusi, c’è un incidente?», chiede una donna ferma con la sua auto all’ingresso del ponte di Uta che collega il paese a Macchiareddu e alla strada provinciale 2. L’uomo risponde: «No, ci sono lavori nel ponte». Disagi e lunghe attese per gli utesi che da ieri mattina trovano il traffico rallentato per i lavori di bitumatura del ponte di via Sant’Ambrogio. Il Comune ha annunciato che l’intervento si concluderà tra pochi giorni. «Tuttavia», l’avviso, «al fine di garantire la sicurezza del cantiere e il regolare svolgimento degli interventi, sarà istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico o movieri».

Il programma

Un cantiere che rallenta notevolmente i tempi di percorrenza, sia in ingresso che in uscita dal paese. I disagi dureranno diversi giorni, ma nel frattempo la giunta comunale pensa a ulteriori lavori, sempre in via Sant’Ambrogio, anche al di là del ponte. «Questo è un intervento che ci siamo ritrovati dalla vecchia amministrazione», dice il sindaco Paolo Angioni. «Nel frattempo, abbiamo già richiesto un finanziamento di 400mila euro alla Regione per completare tutto l’asfalto di via Sant’Ambrogio, compresa l’eliminazione della curva che più di una volta ha determinato brutti incidenti (sono morte due persone negli ultimi anni, ndc )». Il primo cittadino aggiunge: «Non si sta intervenendo solo sul nuovo asfalto e sull’eliminazione della curva: importante sarà l’illuminazione della stessa strada, condizione di sicurezza imprescindibile». Tra gli impegni più importanti in programma, «la riqualificazione dell’ingresso del paese. Speriamo di poter intervenire il prima possibile, aspettiamo notizie dalla Regione».

Lo stanziamento

Il Comune di Uta ha infatti richiesto 400mila euro per affrontare i lavori. «Ma non solo», dice l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Pibia. «Con la prossima variazione di bilancio stanzieremo 250mila euro, che serviranno per mettere in sicurezza le strade che collegano il paese alle arterie fondamentali come la pedemontana».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il ritiro

Cagliari, senza gol il primo test

l Gaggini, Masu
Alba di sangue

In poche ore due famiglie distrutte «Andrea, non doveva finire così»

Il dolore di parenti e amici per la duplice tragedia  Dai social solo immagini di ragazzi felici e amati da tutti 
Luca Mascia
Il delitto

Nei telefoni c’è la chiave  della tragedia di Bari Sardo

Il ritratto di Simone Concas, ragazzo timido e rispettoso Appello del parroco: «Cercate la foza nel vostro cuore» 
Roberto Secci
Regione

Aree idonee, un altro no dalla Consulta

La Corte: illegittima la norma sarda sul blocco generalizzato delle autorizzazioni 
Vibo Valentia

Muore un bimbo, incubo virus nell’asilo

Stroncato da una setticemia a un anno e mezzo, dieci piccoli accusano disturbi 
La crisi

Iran, Trump minaccia «l’attacco finale»

Raid Houthi contro due petroliere saudite. Ma la Camera Usa boccia la guerra  