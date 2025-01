Sul podio sale  Alpesh Chauhan 

Oggi alle 20.30 (turno A) e domani alle 19 (turno B) è in programma il sesto appuntamento della Stagione concertistica 2024-2025 del Teatro Lirico di Cagliari che prevede il ritorno, alla guida dell’Orchestra, del giovane direttore britannico, di origine asiatica, Alpesh Chauhan, considerato una vera rivelazione e che ha diretto a Cagliari sia concerti che opera. In qualità di violino solista, invece, ritorna il moscovita Pavel Berman, vincitore del prestigioso Concorso Indianapolis, che si esibisce per la seconda volta al Teatro Lirico di Cagliari. Il programma musicale prevede: Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, op. 77 di Johannes Brahms; Sinfonia n. 1 in La bemolle maggiore, op. 55 di Edward Elgar.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 50 minuti circa compreso l’intervallo.