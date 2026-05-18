Sul podio gli studenti del “musicale”

Grandi soddisfazioni per l’Istituto comprensivo 1-2 “Eleonora d’Arborea” al concorso nazionale di musica vocale “Gavino Gabriel”, svoltasi a Siurgus Donigala. Alla 26esima edizione del concorso, organizzato da Felice Cassinelli (maestro compositore di musica strumentale e corale, direttore e preparatore stabile de “La Corale”) e da Danila Demontis, dirigente del Comprensivo Mandas-Isili, hanno partecipato istituti musicali, scuole civiche e tradizionali provenienti da tutta la Sardegna.

La scuola secondaria di Oristano è stata l’unica ad aver conseguito due premi assoluti con borsa di studio oltre ai diversi primo, secondo e terzo posto. «I ragazzi – fanno sapere dalla scuola - hanno dimostrato il frutto del lavoro di un intero anno seguiti dagli insegnanti Susanna Dessì, Massimo Carcione, Christian Concas e Ivo Zoncu». Spiccano il punteggio assoluto con borsa di studio ottenuto da Emanuele Tatti al pianoforte e dall'ensemble di percussioni eseguito da Matteo Carta, Matilde Puggioni, Mattia Giglio, Lorenzo Caria e Angelo Wang. ( g. pa. )

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